Ataque a balazos deja 1 muerto y 2 heridos en el IV Centenario en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos en el fraccionamiento IV Centenario en la zona centro de esta ciudad.

El sangriento ataque ocurrió al filo de las 22:45 horas de este domingo al interior de una tienda de abarrotes con razón social “Don Justo” ubicada en el cruce de la Avenida De Los Pensadores y Jesús Alonso Flores.

Los lesionados son Jorge Alejandro Santoyo Rodríguez de 27 años, quien horas después perdió la vida, además de Martín Francisco Ávila López de 60 años y María Yolanda Guerrero Valdez de 54, quienes recibieron varios balazos y por ello resultaron graves.

Testigos al escuchar las detonaciones informaron a las autoridades que los presuntos responsables eran dos individuos, portaban un arma larga y viajaban a bordo de una motocicleta, la cual la dejaron posteriormente abandonada a unas cuadras cerca de las vías del tren.

Ante el llamado acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial que confirmaron que los tres lesionados se encontraban al interior del establecimiento y requerían de manera urgente atención médica.

Francisco y Yolanda fueron trasladados a una clínica particular que se sitúa a unas cuadras del violento hecho, mientras que Jorge fue llevado al Hospital General de Zona 1 del Seguro Social, donde la mañana de este lunes perdió la vida al no soportar las heridas.

En la zona fueron localizados siete casquillos de arma larga .223 regados en el piso, por lo que fueron fijados dentro de los indicios y recogidos por personal de la Dirección General de Investigación Pericial.