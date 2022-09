Atala Sarmiento acusa a integrante de ventaneando de ataques en su contra

Redacción

Ciudad de México.-Han pasado ya 3 años desde que Atala Sarmiento dejó ‘Ventaneando’, tras haber colaborado hombro a hombro con Pati Chapoy, esto por diferencias en su contrato con TV Azteca, por lo que su salida fue mediática, sin embargo, apareció en el 25 aniversario de ‘Ventaneando’ en 2021 junto a más exconductores del programa. Pese a la ‘cordial’ relación que llevan en varias ocasiones, Atala ha expresado lo tóxico que fue para ella pertenecer al programa, además de dejar en claro que no regresaría y que “tampoco creo que me invitarían a volver”, por lo que su última aparición en el foro de dicho programa fue en el aniversario y eso por haber sido invitada personalmente por Chapoy.

Ahora parece que la paz que tanto busca la periodista está lejos de llegar a su vida, pues Atala Sarmiento realizó un live donde revelaba sentirse agredida por colaboradores de ‘Ventaneando’ a raíz de la polémica por la salida de Sandra Smester, pues desde hace varias semanas los integrantes del programa de espectáculos, declaraban que la mujer había creado una dictadura en la televisora, cosa que al cuestionársele a Atala, negó.

“Sandra es una gran profesional. Una mujer súper inteligente y trabajadora. Tiene toda mi admiración y respeto. Creo que hizo perfecto en ir a Telemundo. Podrá estar cerca de su familia y crecer muchísimo a nivel profesional. Es valiente y arriesgada. ¡Me gustan las mujeres así!”. Ante esto, uno de los colaboradores de ‘Ventaneando’, Ernesto Hernández Villegas, criticó a Sarmiento por su comentario: “Ayyyy qué les digo… en el pecado lleva la penitencia. Yo lo llamaría ¡HELP NECESITO WORK! Parafraseando a mi querido Kokin”, escribió en su cuenta de Twitter. Asegura que un colaborador del programa crea perfiles falso para stalkearla e inventar situaciones sobre su persona.

Inmediatamente, Atala supo que Ernesto se refirió a ella y a través de un directo que dura poco más de una hora que es acompañado por la leyenda ‘Bueno… hablemos de unas cuantas verdades…’. En el Instagram Live, la conductora asegura que no se arrepiente de sus comentarios sobre Sandra Smester y que estas declaraciones no llevan ningún fin laboral, como algunas personas habían dicho. “Qué triste sería conseguir un trabajo por hablar bonito de alguien.

No son mis principios, mis valores están en otra escala”, dice Atala Sarmiento en referencia a que ella no antepone sus intereses sobre sus principios.

“Que yo hable bien de una persona que con quién trabajé no tiene un fin para que yo consiga trabajo… En 26 años no he conseguido trabajo por hablar bien de alguien”, insiste visiblemente molesta.

La conductora también destacó que ella está rehaciendo su vida al otro lado del mundo, en España, y suplicó al equipo de Ventaneando que hagan lo mismo y la dejen en paz.

La periodista asegura que los conductores no han dejado de atacarla desde su salida y reveló que el reportero Ernesto Hernández se crea perfiles falsos para stalkearla e inventar ‘tonterías sobre su persona’: “¿De verdad les pica tanto saber qué hago y qué no hago, qué digo y que no digo? ¿De verdad es tanta su curiosidad?”. Por lo que se dice apenada que el programa no haya evolucionado después de tanto tiempo.

“Es tiempo de que haya pasado la página”, subraya. La conductora también destacó que ella está rehaciendo su vida al otro lado del mundo, en España, y suplicó al equipo de Ventaneando que hagan lo mismo y la dejen en paz.

“Por favor, yo no los estoy molestando, yo no contesto sus agresiones, yo no respondo a sus burlas, yo no los he criticado ni en entrevistas ni con colegas”. Debido a que la continúan criticando por haber hecho acto de presencia en el aniversario de Ventaneando por sus 25 años, Atala Sarmiento dice que Pati Chapoy, de 73 años, fue quien la contactó directamente. Razón por la que se tomó en serio la invitación y pensó que sería una buena forma de concluir ese capítulo de la mejor manera lo que lamentablemente no pasó.

Con información de TVNotas