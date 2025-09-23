Atacan camioneta en la que viajaba la nieta de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Redacción

Sinaloa.-Civiles armados atacaron una camioneta custodiada por elementos de la policía de Sinaloa, en la que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

Dos agentes de la policía estatal viajaban en el vehículo cuando fueron baleados en el bulevar Jesús Kumate, informó Río Doce.

Uno de los elementos resultó herido de bala, mientras que otro presenta heridas por esquilar de bala.

La camioneta Jeep blanca y un autobús que pasaba por la zona registraron impactos de bala. La Secretaría de Seguridad estatal informó que los pasajeros del autobús resultaron ilesos.

Fotos de Noroeste indican que la Jeep presenta impactos de bala en el parabrisas y en el vidrio trasero.

Atacan camioneta en la que viajaba la nieta de Rubén Rocha; fue intento de robo, dice gobernador

Se trata de la camioneta asignada a Eneyda Rocha, hija del gobernador y presidenta del DIF estatal. La funcionaria agradeció la protección que recibió su hija por parte de los elementos:

Respecto al intento de despojo de la camioneta en el que viajaba mi hija y resultó ilesa, agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias.

El propio gobernador Rubén Rocha informó en redes sociales que fue un intento de despojo de la camioneta, uno de los delitos que más se ha recrudecido en el estado con la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa durante el último año, desde la captura en Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijo de “El Chapo” Guzmán.

Aclaró que en la camioneta viajaba su nieta, quien resultó ilesa.

Con información de Aristegui Noticias