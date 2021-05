Atacan al equipo de Jesús Galván, candidato del PRI en Tamaulipas

Redacción

Tamaulipas.-No para la violencia política en el país.

Jesús Galván, candidato del PRI a la alcaldía de San Fernando, Tamaulipas denunció en redes sociales que su equipo fue blanco de un ataque armado.

El ataque armando ocurrió alrededor de las 20:30 horas de este martes 25 de mayo en el ejido Francisco Villa.

En Facebook, el candidato Jesús Galván señaló que el ataque armado se dio cuando integrantes de su comitiva de avanzada y simpatizantes realizaban actividades de campaña en la zona.

Previo a retirarse del Ejido Francisco Villa, su equipo de campaña fue sorprendido por vehículos con personas armadas, quienes dispararon sin dejar daños materiales ni heridos.

“Yo no necesito seguridad ni la voy a ocupar, no la voy a solicitar, ese es un riesgo que tenemos que correr. No me voy acobardar, no tengo miedo, pero una cosa si les digo, nadie va a parar esto”JESÚS GALVÁN

“Estoy encabronado y no me van a parar, primero me muero en la raya y de veras, sigan orando por este servidor y su equipo”, agregó el candidato del PRI.

PRI condena ataque contra equipo de Jesús Galván

Tras darse a conocer la agresión hacia el equipo de Jesús Galván, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, indicó que la violencia está imparable y ha marcado este proceso electoral.

En su cuenta de Twitter, Moreno acusó que las autoridades están rebasadas y son incapaces de darle solución al problema de inseguridad.

“Las autoridades federales y de seguridad tienen que tomar en serio esta crisis que atenta contra la democracia, contra los ciudadanos y contra quienes buscan representarlos dignamente a través del voto, sin importar el partido al que pertenezcan”ALEJANDRO MORENO. DIRIGENTE NACIONAL DEL PRI

El ataque hacia el equipo de Jesús Galván se suma a otros sufridos contra candidatos en estas elecciones.

El más reciente, se presentó este 25 de mayo contra Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato.

Alma Barragán fue asesinada por un grupo armado durante un evento de campaña en la colonia La Manguita, en Moroleón, Guanajuato.

Con información de SDP Noticias