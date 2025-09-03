Atacan a balazos a juez en Hidalgo

24.5 C
Aguascalientes
3 septiembre, 2025
Redacción

El juez de control Víctor Matadamas Barranco fue víctima de un atentado la mañana de este miércoles en la colonia Iturbe, a la entrada del municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

El funcionario judicial se desplazaba en un vehículo Mazda blanco sobre la calle General Francisco Villa, cuando un grupo armado lo interceptó a bordo de otro automóvil y abrió fuego en su contra.

En el intento por escapar, Matadamas Barranco perdió el control del coche y se impactó contra un poste. Vecinos de la zona dieron aviso a los cuerpos de emergencia, quienes lo hallaron con al menos tres heridas de bala.

De inmediato fue trasladado al Hospital General de Tula, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones.

Elementos de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en la zona, aunque no se reportan personas detenidas. El área del ataque quedó asegurada para las investigaciones correspondientes por intento de homicidio.

