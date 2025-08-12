Atacan a balazos a hombre en El Llano

Oscar Salado

Un ataque a balazos perpetrado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta dejó grave a un hombre a las afueras de su domicilio.

Los hechos se verificaron al filo de las 19:30 horas en la calle José María Morelos en la comunidad La Luz en El Llano.

La víctima que fue identificada como Mauro de la Torre Montoya de aproximadamente 35 años, recibió un disparo de arma de fuego en la pierna a la altura del fémur, cuyo estado de salud es reportado como grave.

De acuerdo a testigos una pareja de dos sujetos que viajaban a bordo de una jaca de acero arribaron a la vivienda de Mauro presuntamente a buscarlo y cuando este salió fue recibido a balazos por los presuntos responsables quienes al ver que habían logrado agredir a su objetivo escaparon del lugar.

Familiares y vecinos al escuchar los gritos se acercaron al herido y a su vez dieron parte 911 por lo que al lugar acudieron Policías Municipales, Estatales y paramédicos del ISSEA, cuyos técnicos en urgencias médicas tomaron la determinación de trasladar al lesionado al Hospital Tercer Milenio.

Más tarde, arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal para realizar las pesquisas correspondientes.