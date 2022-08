Ataca diputada de Morena a su nuevo dirigente en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada por Morena Ana Gómez Calzada mostró sus reservas en torno a la designación de Gilberto Gutiérrez Lara como nuevo dirigente estatal del partido guinda, argumentando su falta de trayectoria para ocupar ese puesto.

“Yo respeto mucho a mis compañeros. Sí considero que no es viable que ningún partido esté en manos de un apellido o de una familia, creo que no representa a la ciudadanía, ni a las diferentes expresiones. Lo que dejamos ver en esta sesión de consejo fue que no se representaron todas las expresiones y que buscan más la nómina que el avance del movimiento”, apuntó en entrevista grupal.

– ¿Le das el voto de confianza al nuevo dirigente?

– Pues la confianza se tiene hasta que no. No creo que haya hecho mucho para el movimiento, fue candidato al V Distrito y lo perdió,. Vamos a ver cómo le va en la dirigencia del partido, pero no vamos a esperar a que se equivoque, vamos a seguir trabajando.

El domingo último, Gutiérrez Lara fue votado como nuevo dirigente del comité estatal de Morena. La elección causó inconformidad en simpatizantes afines al grupo del empresario Arturo Ávila, dos veces candidato a la alcaldía capital, donde se vincula a Gómez Calzada.

Por lo pronto, la legisladora hizo hincapié que, a pesar de la carencia de un comité estatal, en los dos últimos años Morena avanzó en Aguascalientes ejemplificando que en las elecciones de 2016 se obtuvieron 16 mil votos, mientras que en los comicios de este año se alcanzaron los 160 mil sufragios.

“Hemos crecido, pues Morena son los ciudadanos. Se ha hecho un buen trabajo sin comité para que Morena avance. Recordemos que el presidente López Obrador mantiene un 60 por ciento de aprobación en el país y en algunos estados hasta el 80 por ciento. Yo en lo personal me iría a que no haya retrocesos, que avancemos junto con la militancia y despertar conciencias”, reiteró.

Morena en Aguascalientes se mantiene como segunda fuerza política en el Congreso del Estado y gobierna la alcaldía de Asientos.