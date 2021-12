Asunción Gutiérrez en la CEDH. Administración “de panzazo”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La gestión de Asunción Gutiérrez Padilla como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que finalizará el siguiente mes, no es cuestionada de manera fuerte por legisladores o activistas, pero a la vez consideran que quedó a deber en el cargo.

Elegido a finales del 2017, el ombudsperson inició funciones en medio de acusaciones de “dedazo” y de no haber presentado un plan de trabajo, pero ahora se retirará con señalamientos de haber pasado la prueba “de panzazo”.

Gutiérrez encara la recta final de su encomienda, luego que el Poder Legislativo ya nombró una sucesora en la persona de Yessica Pérez Carreón, quien asumirá de manera formal el siguiente mes.

“Dedazo”

Ex funcionario de una alcaldía priista y antiguo director de un periódico local, J. Asunción Gutiérrez Padilla fue votado como nuevo ombudsperson mediante el voto mayoritario del Congreso, en sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2017.

Durante el acto, el diputado del Partido Verde, Segio Augusto López Ramírez, tachó la designación como un “dedazo”, aseverando que nació de un acuerdo entre las fracciones del PAN y del PRI, recordando que previamente Gutiérrez había sido favorecido con una notaría por el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre, pero que no le fue entregada debido a cuestiones de tipo legal.

Lo cierto es que, en su momento, el nombramiento de Gutiérrez Padilla tampoco cayó bien entre agrupaciones ciudadanas. Marco Antonio García Robles, presidente de la fundación VIHDHA, manifestó que el proceso de elección estuvo “viciado” y refutó que el nuevo ombudsperson haya sido elegido sin haber presentado a tiempo su plan de trabajo.

A pesar de haber sido funcionario de un gobierno priista y recibir una notaría de otra gestión tricolor, Asunción Gutiérrez siempre negó vínculos con ese partido. “Mi relación con el PRI es de respeto. Nunca he pisado el edificio del PRI, no tengo ninguna militancia del PRI ”, declaró poco después de su nombramiento.

Las polémicas

Ya en funciones, el presidente de la CEDH tuvo diversas controversias con otras autoridades.

Con el municipio capital en junio de 2018, cuando pidió no exhibir de manera pública los rostros de presuntos delincuentes conocidos como el Trascabo y el Chilango, que tenían más de cien ingresos a separos por diversos delitos. El Secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, le reviró diciendo que esa campaña continuaría “porque ya han provocado un daño fuerte a la comunidad y sólo pedimos eso: identificarlos”.

Mientras con el mismo Poder Legislativo, después que el Congreso avaló la propuesta de introducir el Pin Parental en el estado, a comienzos de junio de 2020, Gutiérrez Padilla, anunció una acción de inconstitucionalidad que giraría hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ombudsperson cuestionó al Pin Parental, señalando que afectaba garantías básicas para la niñez. Un fallo de la Suprema Corte pareció darle la razón al ombudsperson.

Para diciembre de 2019, cuando alcanzaba sus dos primeros años en funciones, Gutiérrez descartó haber tenido presiones para cumplir la encomienda. “Ni me han reclamado, ni me han felicitado en el gobierno”, dijo.

Sin embargo, las críticas a su labor prosiguieron. El pasado 11 de septiembre, el entonces diputado de Morena Cuitláhuac Cardona hacía votos para una mejor designación a futuro en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, objetando el trabajo de Gutiérrez.

“Yo creo que no tenía experiencia para haber asumido esa responsabilidad”, dijo Cardona en esa oportunidad.

“Comentarios de todo tipo”: Morena

La diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos del Congreso, descartó fijar una posición en cuanto a la administración de Asunción Gutiérrez.

“Yo he escuchado comentarios de todo tipo y la verdad no me gustaría hablar mal de una administración en la que no estuve trabajando activamente”, acotó la representante por Morena.

Figueroa Treviño sí hizo hincapié que con el relevo en la CEDH, que tendrá a Yessica Pérez como nueva presidenta, se buscará concretar mejoras dentro del organismo para que se puedan consolidar la defensa de las garantías individuales.

“Espero que con la siguiente ombudsperson podamos trabajar activamente en todos los temas pendientes, más nuevas políticas públicas y nuevos mecanismos que se puedan introducir”, reiteró.

Yessica Pérez fue elegida por mayoría del Congreso el pasado jueves y asumirá funciones a mediados de enero siguiente.

Trabajo insuficiente: SerGay

Para Manuel Gutiérrez Flores, vicecoordinador del Colectivo SerGay, la gestión del saliente titular de la CEDH resultó apenas satisfactorio.

“Desde nuestro punto de vista es un presidente saliente que hizo su trabajo, hizo lo que le pedía la ley, pero nada más. Creemos que eso no es suficiente, pues la defensa de los derechos humanos debe estar llena de pasión y dar un poco más”, argumentó el activista.

Manuel Gutiérrez adicionó que la comisión se limitó a defender el terreno ya ganado, lo cual se podría considerar como un trabajo necesario, pero ya no urgente y que faltó un esfuerzo adicional.

“Ese extra que requiere la defensa de los derechos humanos, sobre todo las personas que somos víctimas sistemáticas de la falta de garantías. Nosotros seguiremos haciendo hincapié en que la Comisión defienda a las víctimas, hasta que se logre”, remarcó el vicepresidente de SerGay.

– ¿Cómo calificarías el desempeño del presidente saliente?

– Aprobó de panzazo.