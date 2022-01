Asume responsabilidad Orozco por regreso a clases presencial en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado, el panista, Martín Orozco Sandoval, asume la total responsabilidad por el regreso a clases en las aulas a partir del primero de febrero.

El Ejecutivo estatal aseguró que será un regreso gradual y voluntario, puntualizando que no hay ningún interés político en esta decisión en un año electoral para Aguascalientes.

Entrevistado desde Uruguay a punto de partir a México para el programa Buenos Días Gobernador, Orozco Sandoval expuso que se está perdiendo más en materia educativa del riesgo que se está tomando, por lo que pese a la oposición de algunos maestros o padres de familia no habrá marcha atrás en la reincorporación de los alumnos a las aulas la próxima semana.

“No tenemos a nada que esperar, simplemente cuidémonos y trabajemos, la pandemia no se va a acabar, confío en el gran magisterio de Aguascalientes que está consciente de lo que se está perdiendo en los niños y en las clases”, recalcó.

Al final Orozco subrayó que el registro de contagios en las escuelas es mínimo en relación al daño que se está provocando por no acudir a las aulas.