Asume Omar Plesent como nuevo procurador estatal de Medio Ambiente

19 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Omar Alejandro Plesent Sánchez recibió su nombramiento oficial como procurador estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes, tras haber sido designado por el H. Congreso del Estado.

Al asumir su nueva encomienda, Plesent Sánchez se comprometió a trabajar por un medio ambiente seguro y sustentable para todas y todos; dijo que dará continuidad a los programas y acciones que impulsa la administración de la gobernadora Tere Jiménez, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027.

Plesent Sánchez destacó que la dependencia a su cargo mantendrá una política de puertas abiertas y un diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad, a fin de escuchar sus propuestas e inquietudes para fortalecer el trabajo de la Proespa a favor del medio ambiente.