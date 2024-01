Aspirantes a candidaturas independientes reúnen firmas de apoyo de la ciudadanía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El 28 de enero del año en curso concluirá el plazo para que las personas aspirantes a una candidatura independiente recaben las firmas de apoyo de la ciudadanía que respalden su postulación para el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en Aguascalientes.

Las personas que participan en esta etapa son: C. Pedro Marmolejo García, por la planilla al Ayuntamiento de Rincón de Romos; el C. Francisco Javier Domínguez López, que busca contender por el Ayuntamiento de Cosío; y el C. Víctor Manuel Sánchez García, por el Ayuntamiento de San José de Gracia.

El registro de los tres aspirantes fue avalado en la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2023, por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Cada uno deberá reunir al menos el 2.5% de las firmas de apoyo de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal en la demarcación por la que buscan contender. La cantidad de rúbricas es la siguiente: Pedro Marmolejo García, 1009 firmas; Francisco Javier Domínguez López, 312 firmas; y Víctor Manuel Sánchez García, 188, respectivamente.

Conforme a la agenda electoral, en los municipios con menos de 40 mil habitantes (Cosío y San José de Gracia), el periodo para la recepción de las firmas será del 09 al 28 de enero, por lo que este martes inició el proceso para los aspirantes, C. Francisco Javier Domínguez López y C. Víctor Manuel Sánchez García.

Por su parte, en el municipio de población mayor a 40 mil habitantes (Rincón de Romos) el proceso inició el 30 de diciembre de 2023, por lo que con corte al 09 de enero, el C. Pedro Marmolejo García reportó la recolección de 982 firmas de apoyo de la ciudadanía, de las cuales 555 se encuentran inscritas en Lista Nominal (aún con carácter preliminar).

Cabe destacar que el IEE dará a conocer de forma semanal, a través de las redes sociales institucionales, el avance en la captación de apoyo de la ciudadanía de los tres aspirantes a candidatos independientes.

El registro de las firmas se realiza a través de la aplicación móvil “Apoyo ciudadano INE”, de la cual los aspirantes y las personas auxiliares recibieron una capacitación por parte de personal del IEE.

Los datos de las credenciales para votar serán resguardados y destinados exclusivamente para el proceso descrito, sin que el respaldo de la ciudadanía represente un compromiso de voto hacia el aspirante que se decida apoyar.

De cumplir con la totalidad de los requisitos marcados en la convocatoria, el registro de las candidaturas independientes se realizaría en sesión extraordinaria del Consejo General, entre el 21 y 25 de marzo.