Asocian gol de Ramsey con muerte de Giorgio Armani

Redacción

El futbolista galés Aaron Ramsey volvió a colocarse en el centro de la polémica por la llamada “maldición” que lo persigue desde hace más de una década.

El pasado 31 de agosto, el mediocampista de Pumas se estrenó como goleador en la Liga MX con un tanto agónico que dio la victoria a los universitarios frente al Atlas en Ciudad Universitaria. Cuatro días después, este jueves, se confirmó el fallecimiento del legendario diseñador Giorgio Armani, a los 91 años, en Milán.

El Grupo Armani informó que el creador será despedido en la Capilla Ardiente del Armani/Teatro los días 6 y 7 de septiembre, mientras que el funeral se realizará en privado.

La coincidencia reavivó la teoría conocida como la “maldición de Ramsey”, según la cual cada vez que el galés anota, muere una personalidad reconocida a nivel mundial. Esta narrativa, surgida en 2009, ha estado vinculada con decesos de figuras como Whitney Houston, Paul Walker, David Bowie y Alan Rickman.

En redes sociales, usuarios retomaron la conversación al recordar que la última vez que se habló de la superstición fue en 2022, cuando Olivia Newton-John falleció un día después de que Ramsey marcara jugando con el Niza de Francia.

Aunque no tiene sustento científico y se trata de una simple coincidencia, el mito ha trascendido fronteras y vuelve a alimentar la especulación entre aficionados y seguidores de las celebridades.