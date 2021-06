Asociación Cultivando Género cumple 5 años

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte del 5to aniversario de la asociación civil “Cultivando Género” se realizó el panel “Las verdades, mitos y retos de ser sociedad civil en México” donde se analizaron los mitos, las verdades y los retos de ser sociedad civil en México.

El panel reunió a mujeres activistas de diferentes generaciones contando con la participación de Luz Elena Langle Gómez de la asociación CEDEMAC, Adriana Jiménez Patlán Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), Wina Rosas de Cultivando Género y Mixtzin Alejandra Moreno de Las Té de Luna, se contó con la moderación de Elena Anaya.

Adriana Patlán señaló que ha sido la sociedad civil quien ha marcado la agenda progresista en el país, posicionando temas como el aborto y otros que hace 20 años estaban -más- estigmatizados “otro ejemplo importante que ha visibilizado y puesto en la agenda pública la sociedad civil es la violencia contra las mujeres que anteriormente se reducía a un espacio privado”

Mixtzin Alejandra Moreno de la colectiva Las Té de Luna, proyecto que surgió durante el confinamiento comentó que si le preguntaran a ella que consejo les daría sería “el primer paso es “animarse” para comenzar a organizarse con las personas que tienen inquietudes o ideas similares a la tuya”

Así mismo señaló que “confundimos el hecho de que hay organizaciones muy grandes o populares y que todo lo que dicen o comparten es genuinamente bueno, pero no siempre es algo que aporte o algo a lo que se le pueda sacar provecho. Es válido ser críticas y no estar de acuerdo con todo lo que dicen esas grandes organizaciones pues incluso hay algunas que han compartido discursos violentos”

Sobre los mitos Patlán señaló que romantizamos mucho el trabajo en y desde la sociedad civil pues no es verdad que todas nos queremos o estamos de acuerdo en todo, pero esto hace la diferencia con otros sectores pues podemos hacer alianza en ciertos temas y podemos trabajamos en colectivo.

Formar parte o participar en una organización de la sociedad civil te cambia la vida comentó en su intervención Luz Elena Langle Gómez de CEDEMAC, “cambia tu perspectiva y nos damos cuenta de que podemos formar parte de un cambio, y que somos parte de esos movimientos sociales que han logrado grandes transformaciones como sucedió con Las Sufragistas”

Ser sociedad civil implica también que existen mitos alrededor del trabajo que se realiza Wina Rosas de Cultivando Género comentó que uno de esos mitos es sobre el cansancio “hay estereotipos de que no nos cansamos, pero si lo hacemos. Es real que existe mucho desgaste por la entrega a las causas y al trabajo que realizamos y aunque se requiere mucho tiempo y esfuerzo no debemos desatender otros aspectos de la vida” por lo que el tema del autocuidado ha tomado mucha relevancia en la sociedad civil y al mismo tiempo lograr involucrara a la sociedad civil “nuestro país tiene un bajo índice de este tipo de participación por lo que es importante contagiar esta necesidad de organizarnos e incidir”

Además de los retos señalados por Rosas, Langle Gómez compartió que además uno de los retos es estar con los ojos abiertos, atentas a la realidad que estamos viviendo en nuestro país, otro de los retos es el manejo impecable de los recursos es uno de los retos de las organizaciones y al igual que Rosas coinciden en la importancia de las alianzas “no se trata de ser “amigas” de todas las personas que integran las organizaciones, pero es importante romper con estructuras patriarcales con las que convivimos a diario”

Sobre los retos Patlán señaló que la capacitación en las organizaciones es indispensable, así como el cuidado físico y mental y manifestó que uno de los retos más importantes es “pensar cómo hacemos para que las legislaciones no nos ahorquen y podamos tener derechos laborales y mejores condiciones para quienes integran las organizaciones civiles” pero también como organizaciones se debe trabajar para dejar de reproducir internamente las practicas patriarcales y de violencia “asumirte como organización feminista no te exenta de otras prácticas como el clasismo, la discriminación, y debemos trabajarlas para no seguirlas reproduciendo porque pueden generar algo muy peligros en un contexto de gobernanza” señaló Wina Rosas.

Es necesario romper con el prejuicio de que hoy en día no existen colectivas y organizaciones en Aguascalientes señaló Moreno como uno de los grandes retos a romper “debemos combatir la idea de que por tratarse de un estado donde predominan algunas ideas conservadoras no existimos en Aguascalientes, pero aquí estamos presentes y debemos seguir visibilizándonos”