Asientos se mantiene blindado: alcalde destaca seguridad pese a cercanía con Zacatecas y Jalisco

Redacción

Asientos, Ags.- A pesar de su ubicación estratégica y la cercanía con los estados de Zacatecas y Jalisca, entidades con altos índices de violencia, el municipio de Asientos continúa siendo una zona segura, aseguró el alcalde José Manuel González Mota.

El edil reconoció en charla con informadores que el tema de la inseguridad representa un desafío constante, sin embargo, resaltó que se ha logrado contener el avance de la delincuencia organizada.

“Es complicado porque colindamos con Zacatecas y una parte de Jalisco, pero seguimos bien y Aguascalientes está blindado”, afirmó.

González Mota destacó que la instalación de la Puerta de Seguridad ha sido clave para inhibir el ingreso de grupos delictivos, sumándose a la presencia permanente de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que mantienen labores de vigilancia en la franja limítrofe.

“Creo que Aguascalientes sigue bien, seguimos blindados. La Puerta de Seguridad y la coordinación con las fuerzas federales han sido fundamentales para mantener la tranquilidad”, subrayó el alcalde.

Con estas acciones, Asientos refuerza su compromiso con la paz y la protección de sus habitantes, manteniendo su reputación como uno de los municipios más seguros del estado.