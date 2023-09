Asientos, de los municipios más afectados por sequía; dice alcalde 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pese al bombardeo de nubes las lluvias no llegaron a la zona norte del estado, manifestó José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos, quien dijo que su comuna fue una de las más afectadas.

“Al menos en la periferia, en Asientos no ha llovido nada. Todo lo que son los límites de Jalisco y Zacatecas no llovió. Yo digo que allá no llegó el avión, pero Asientos somos de los municipios más afectados”, señaló.

– ¿Qué productos son los más afectados?

– Sobretodo maiz, frijol de temporal, la ganadería de potrero es la que ha sufrido más.

González Mota destacó que por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial se viene ofreciendo alternativas como semillas de avena, además de entrega de forraje. Aunque pidió más apoyos oficiales ante la posibilidad de que este panorama se repita el siguiente año.

“Debe haber muchos recursos para la gente del sequía, porque la gente que está arraigada en los pueblos no va a tener que comer”, insistió.

El presidente municipal de Asientos no descartó que las autoridades estatales también contemple la generación de empleos temporales para trabajadores del agro.