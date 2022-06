Así son las supuestas fiestas de Piqué después de ruptura con Shakira

Redacción

La noticia sobre la separación de Shakira y Piqué siguen dando de qué hablar. Ahora, la prensa española está hablando sobre cómo son las fiestas en las que el futbolista se divierte.

Según el programa Socialité, del canal español Telecinco, Piqué acude constantemente a un bar llamado La Traviesa, en Barcelona. Supuestamente ahí habría conocido a la mujer con quien engañó a la cantante.

El medio también refirió que el futbolista tenía una estrategia para salir de su casa y pasar desapercibido, tomando un taxi e ingresar por los accesos alternos. Luego se dirigía a las áreas privadas de los bares.

“Sobre las fiestas de Piqué, a ver… yo llevo 12 años siguiendo a Gerard, y Piqué es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace… pero me recalcan que últimamente está totalmente desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig. Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada”, aseguró el paparazzi Jordi Martín a Socialité.

Por otra parte, una mujer que ha sido señalada como la amante del deportista señaló que ha sido atacada de manera injusta, ya que ella no conoce ni tiene nada que ver con él.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, le dijo la mujer de iniciales C.M. al programa, de acuerdo con el medio Marca.

Con información de Semanas