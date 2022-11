Así se deben hidratar quienes practican ciclismo

Redacción

Ciudad de México.-Beber lo suficiente es importante. Para la vida diaria recomiendan beber ocho vasos pequeños, o unos dos litros de agua, al día. Aquí te vamos a compartir todo lo que necesitas saber sobre hidratación para bicicletas.

Hidratación para bicicletas ¿ Cuánto necesitas cuando entrenas?

Hoy, este gesto (muy común en otros momentos) puede provocar que la organización sea reprendida y compartida en las redes sociales.

Los organizadores de la mayoría de los eventos de ciclismo tienen una “zona verde” donde se pueden dejar los bidones vacíos sabiendo que serán recogidos.

El agua es a menudo esencial para el rendimiento en una bicicleta. Sepa cuánto y cuándo beber y qué bebidas elegir para mejorar la eficiencia en el trabajo.

Planificación de la hidratación para bicicletas

A menos que seas un ciclista entrenado y te hayas adaptado a las altas temperaturas, necesitas beber a tiempo y tener un plan cuando entrenas. Se debe tener especial precaución al hacer ejercicio más de una vez al día y en los días calurosos en los que es obligatorio un plan de hidratación.

La tasa habitual de una persona no supera los 800 ml de líquido por hora en climas cálidos, pero esto depende del tamaño, la distancia y la intensidad de cada ciclista y la capacidad de sudoración de la persona.

Mantenerse hidratado durante el ciclismo es fundamental para garantizar un entrenamiento y evitar problemas físicos. Especialmente cuando hace demasiado calor. Como sabes, entre el 50% y el 80% de nuestro cuerpo está formado por agua, dependiendo de la edad y el físico del individuo. Mantener estos niveles es fundamental.

La genética, la condición física, la temperatura ambiente, la humedad y la regulación de la temperatura son factores que determinan qué tan rápido se desarrollan los síntomas de deshidratación en su cuerpo.

Pero la verdad es que, si no miras este caso, eventualmente te alcanzará, sí o no. Los malos hábitos como no llevar suficiente agua o no beber regularmente durante tu ciclo reducirán tu rendimiento.

Cuando te deshidrates, tus fuerzas te abandonarán, puedes desmayarte, marearte o incluso sufrir un golpe de calor. No entre en pánico y tome medidas estrictas. Beber mucho líquido puede provocar una hidratación excesiva y sus consecuencias también son perjudiciales para tu organismo.

Como suele decirse, la virtud está en el medio. También participa en el ciclo del agua. Predecir cuánta agua llevaremos y programar el consumo de agua no afectará a tu rendimiento.

La mayoría de los expertos en nutrición deportiva están de acuerdo en que debe beber hasta 30 a 45 minutos después de su entrenamiento. El papel del agua en el cuerpo.

Para encontrar la respuesta, es necesario enfatizar la importancia del agua en el cuerpo, especialmente para un ciclista.

Es un elemento que el cuerpo humano necesita para realizar funciones básicas, como las interacciones celulares, el transporte de sustancias o la termorregulación. La termorregulación permite que el cuerpo mantenga una temperatura interna estable, lo que permite que todos los órganos funcionen normalmente.

Además, los músculos funcionan correctamente. Los músculos responsables de todos los movimientos, incluido el pedaleo, necesitan grandes cantidades de agua para funcionar correctamente.

El problema es que el cuerpo carece de una capacidad significativa de almacenamiento y suministro. Por eso es importante cambiar el agua periódicamente

Según la Federación Británica de Ciclismo, el ejercicio moderado o intenso como el ciclismo eliminará el 2% de las reservas de agua del cuerpo. Por ejemplo, un hombre que pesa 80 kg pierde alrededor de 1,6 kg. Si no se reponen las reservas de líquidos a tiempo, se puede duplicar esta pérdida en poco tiempo, lo que reduce la capacidad de trabajo de los músculos y provoca fatiga y letargo.

Cómo planificar mi hidratación para bicicleta

Además del ciclismo, también debes seguir algunas pautas de hidratación para preparar tu cuerpo para un entrenamiento o una carrera.

El día y la hora antes de un entrenamiento o una carrera, es una buena idea beber agua con regularidad, incluso si no estás esperando a sentir sed. Tercero: señales de advertencia

La hidratación sobre la bicicleta es una de las claves para mantener un nivel constante de rendimiento. Te lo contamos todo desde el principio.

El cuerpo humano tiene una “señal de alarma” para alertarnos cuando nuestro porcentaje de agua baja: la sed. Nos da sed cuando perdemos alrededor del 2% de nuestros fluidos corporales, lo que, entre otros muchos efectos fisiológicos, supone una pérdida del 20% de la fuerza, lo que a nivel deportivo es un auténtico desastre.

Lo ideal es mantener un nivel constante de hidratación.

¡ojos! Si hasta hace poco el consejo era beber constantemente, los últimos avances en investigación fisiológica recomiendan que solo bebas cuando tu cuerpo te lo indique.

¿Porque es dañino el exceso o la deshidratación?

El exceso de agua parece ser tan dañino como la deshidratación, en la que se produce un fenómeno llamado “intoxicación hídrica”, que implica una disminución del sodio (necesario para las funciones vitales) por dilución durante el ejercicio o más de 24 horas. Dolor de cabeza. vómitos, confusión e incluso convulsiones.

Hidratación para bicicletas : Tan importante es beber durante el ejercicio como después, especialmente para una correcta recuperación muscular. En verano, las ingestas de agua o líquidos isotónicos (mezcla de agua y sales minerales) deben ser más frecuentes; al menos, cada 15 minutos.

¿Qué tipo de bebida tomas en la hidratación para bicicletas?

Sorprendentemente, el agua pura no es la mejor manera de mantenerse hidratado durante el ejercicio. La hidratación ideal requiere de 2 a 4 % de glucosa, más sodio para mover los fluidos de los intestinos al torrente sanguíneo.

Además, la ingesta de agua debe ir acompañada de un aporte de minerales necesarios para proteger tus músculos de las molestias y mejorar la circulación sanguínea.

Estos minerales esenciales son:

Calcio:

rico en lácteos, frutas, verduras y cereales, mejora la fluidez de los impulsos nerviosos y las contracciones musculares.

Hierro:

Los alimentos ricos en hierro son las legumbres, las verduras y la carne. Debe formar parte de la dieta de un ciclista porque es el motor que produce los glóbulos rojos, que son las células encargadas de transportar el oxígeno a las células musculares

Magnesio:

equilibra el calcio y el fósforo y aporta energía. Absorbe ambos y contribuye a restaurar y mejorar el tránsito intestinal.

Sodio:

uno de los minerales básicos debe ser parte de la hidratación efectiva. Se encuentra en todos los alimentos salados y bebidas isotónicas. Retrasa la pérdida de agua y contribuye a la contracción muscular.

Aquí hay tres bebidas deportivas basadas en la cantidad de azúcar que contienen.

Bebidas para bajar de peso:

tienen una concentración de azúcar más baja (1 a 4%) que, en la sangre, por lo que permiten una absorción muy rápida. Se utilizan antes o durante eventos de estiramiento donde la hidratación es una prioridad.

Bebidas isotónicas:

estas bebidas tienen una concentración similar de azúcar (6-8%) en la sangre. Son los más comunes en uso, por lo que la mayoría de las bebidas deportivas usan esta receta. Te dan una cantidad moderada de carbohidratos y también se absorben relativamente rápido, pero pueden causar problemas digestivos en una densidad más alta.

Bebidas hipertónicas:

estas bebidas tienen una mayor concentración de azúcar (10%) que la sangre. Se digieren lentamente por lo que no es buena idea comerlos en la bici, lo que provoca problemas digestivos. Es mejor usarlo para la recuperación.

Programe la ingesta de líquidos cada 10 o 15 minutos cuando el ciclismo sea ideal para mantener una hidratación adecuada.

¿Botella o mochila de hidratación?

Las marcas de suplementos han desarrollado diferentes sistemas de hidratación para ciclistas en los últimos años. Básicamente, estas son diferentes formas de desvanecer los fluidos durante el pedal.

El triatlón, con sus características técnicas, es un campo que ha contribuido en gran medida al desarrollo de sistemas hidratantes. En cualquier caso, podemos especificar dos formas de llevar agua para ciclistas: el clásico porta bidón doble y la mochila de agua. El portar rodillos y bidones es el sistema más tradicional y económico.

Vienen en una variedad de formas, pesos y estilos y, por regla general, vienen en diámetros estándar para adaptarse a la mayoría de las cajas del mercado.

Generalmente hay cuatro tipos de calibres: 500, 625, 750 e incluso 1000 CC. Llevar un balde muy grande te permitirá contener mucha agua, pero en verano tardará más en calentarse. Actualmente, existen muchas marcas que ofrecen tanques isotérmicos que mantienen el agua pura por más tiempo.

¿Qué necesito saber sobre una mochila hidráulica para bicicleta?

En los primeros días, usar cierto equipo de ciclismo era inevitable: no había otra opción. Con el tiempo, la industria de la bicicleta ha desarrollado equipos adaptados a las necesidades de cada disciplina.

Un ejemplo es lo que ocurría hasta hace muy poco en el ciclismo de montaña: bolsas vacías debajo del sillín.

Dentro de la hidratación para bicicletas es la novedad es una mochila de hidratación: agua y todo el equipamiento en uno. En cuanto a las mochilas de hidratación, a menudo se usan mucho en bicicletas de montaña y nunca se usan en la carretera.

Los hay muy pequeños que apenas te permiten llevar agua y un poco más, y algunos son mucho más espaciosos con una capacidad de 1,5 a 2 litros de agua, lo que también te permite llevar ropa impermeable, repuestos, alimentos y herramientas.

El uso de mochila muchas veces se debe a la preferencia, hay personas que prefieren usarla por la mayor capacidad que brinda, y también hay quienes no les gusta llevar una carga pesada en la espalda.

En cualquier caso, para viajes de varios días o largas distancias, debes llevar una mochila que pueda contener suficientes repuestos.