Así resultó la mayor investigación sobre la vida extraterrestre

Redacción

Tras una búsqueda de 50 años, los astrónomos han logrado recabar el mayor número de información relacionada a la posible vida extraterrestre, gracias a la inspección de miles de millones de canales de radio en un espacio local del universo.

Durante los últimos años, las búsquedas han estado a cargo del programa Breakthrough Listen (BL), el cual es un programa astronómico relativamente nuevo.

Dicho programa tiene la capacidad de explorar señales de vida extraterrestre a unos 160 años luz de la Tierra y para la sorpresa de los expertos, ya han obtenido más logros y avances que cualquier otro grupo de investigación.

Para bien o para mal, las miles de pruebas potenciales que indicaban un rastro de vida inteligente en el espacio fueron desechadas en su totalidad, luego de analizar cada una de ellas, explicó el autor principal de lainvestigación, Danny Price:

“Este lanzamiento de datos es un gran hito para el equipo de Breakthrough Listen. Recorrimos miles de horas de observaciones de estrellas cercanas, a través de miles de millones de canales de frecuencia. No encontramos evidencia de señales artificiales desde más allá de la Tierra, pero esto no significa que no haya vida inteligente allá afuera: es posible que no hayamos visto en el lugar correcto todavía, o mirado lo suficientemente profundo como para detectar señales débiles”.

Este tipo de búsquedas estaban limitadas a identificar posibles señales o frecuencias de tecnologías originadas en el espacio exterior, sin embargo, los astrónomos buscan ser más rigurosos en su búsqueda, por lo que plantean agregar más puntos probablemente identificables.

Lo anterior se resume en que puede ser que algo se les haya pasado o escapado por alguna parte, sin revisar todas las posibilidades.

No obstante, en teoría, también ofrece la mayor posibilidad de hallar esa aguja cósmica. Como lo señalan en la publicación:

“Junto con otro trabajo reciente de la resurgente comunidad de SETI, estamos comenzando a poner límites rigurosos y claramente definidos sobre el comportamiento de la vida avanzada en el Universo. Observamos que aún queda mucho por hacer para que podamos hacer declaraciones generales sobre la prevalencia de especies tecnológicamente capaces”.

Las técnicas SETI son más sensibles que otras tecnologías e incluyen una mayor variedad de señales como radiofrecuencias de rango estrecho y láseres brillantes que podrían usarse para la comunicación o la tecnología de propulsión.

Además, pueden establecerse parámetros o bien, seleccionar un objetivo para analizar si es una señal proveniente de un lugar fijo o si también se observa en otras direcciones.

En todo caso, hasta ahora no han encontrado nada que pruebe la existencia de vida extraterrestre. Pero los investigadores no pierden la esperanza y afirman que todavía hay muchas más estrellas para mirar y más enfoques de búsqueda para considerar.

Con información de Grandes Medios