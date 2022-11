Así respondió La tía Tatis a Raquel Buenrostro

Redacción

Ciudad de México.-La ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier respondió a su sucesora, Raquel Buenrostro, y señaló que quien “critica la extensión en las consultas no entiende el proceso” en medio del conflicto comercial entre México y sus socios de América del Norte por el tema energético.

Energías limpias, valor del litio y electromovilidad: así fue la comparecencia de Raquel Buenrostro

La titular de la Secretaría de Economía acudió al Senado de la República a comparecer; además, explicó cómo la dependencia coadyuva en diferentes iniciativas

VER NOTA

Luego que Buenrostro señaló que Clothier “no citaba o no le pedía toda la información a Sener” y eso generó el retraso del periodo de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá, fue la misma Tatiana quien se defendió y dijo que sus afirmaciones son “facciosas y mentirosas”.

PUBLICIDAD

En entrevista para W Radio, la ahora ex funcionaria federal dijo: “respeto la formación de equipos, pero no por eso permito que se levanten falsos y que me quieran cargar muertos que no me corresponden”.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En su comparencia ante el Senado, Raquel Buenrostro ventiló que su antecesora no brindaba información completa a los equipos negociadores de EEUU y Canadá porque no se apoyaba con el equipo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Ken Salazar llegó a Palacio Nacional para reunirse con el secretario de Hacienda

La visita del diplomático norteamericano ocurre un día después de las elecciones intermedias en Estados Unidos

VER NOTA

La declaración de Tatiana confirmó lo que se sospechaba en los círculos políticos, donde se señalaba a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de mostrarse reacia a negociar la postura de México en materia energética para evitar un litigio internacional por las presuntas violaciones al T-MEC.

“Los comentarios de la secretaria tienen matices” dijo sobre las recientes palabras de Buenrostro y añadió que a través de los abogados fue la secretaria Rocío Nahle quien citó a las contrapartes y decidió quienes harían frente al responder.

Raquel Buenrostro compareció en el Senado de la República (Foto: Twitter / @SE_mx)

Y es que Buenrostro aseguró que con su llegada a Economía, esa dependencia retomó la coordinación del equipo negociador, sugiriendo que Clouthier no llevó las consultas en el marco del T-MEC con liderazgo.

PUBLICIDAD

Por su parte, Clouthier dijo que ante las negativas de Nahle para proporcionar información solicitada por las partes, decidió acudir al presidente Andrés Manuel López Obrador para plantearle las dificultades.

Senado pide a Diputados asignar más presupuesto a policías municipales

Senado

VER NOTA

“La parte de la coordinación me parece que es facciosa y es mentira, se citó, lo hice personalmente, y cuando no tuve la respuesta que requerí acudí al ejecutivo para que me apoyara y que decidiera quién y cómo se atendía este tema”, dijo Clouthier en la entrevista de este 10 de noviembre.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La nueva titular de Economía dijo al Senado que EEUU y México enviaron dos paquetes de preguntas al equipo mexicano, pero las respuestas no dejaron satisfechas a sus contrapartes, por lo que en breve harán llegar un tercer paquete de cuestionamientos, los cuales serán respondidos bajo la coordinación de Buenrostro.

Al sentirse señalada por el nulo avance de las negociaciones y la extensión del periodo de consultas, la ex integrante del gabinete presidencial apuntó que no es malo el hecho de extender la negociación y señalar lo contrario significa que no se entiende el proceso en el marco del T-MEC.

“Bendita extensión del tiempo, porque esto quiere decir que los socios entienden”, señaló la ex funcionaria y consideró existe un desconocimiento por parte del nuevo equipo, pues “cuando me tengo que justificar para embarrarle al anterior e inventar o crear una historia”, es evidencia de falta de experiencia para presentarse como el abogado de México en un proceso tan delicado.

. REUTERS/Raquel Cunha/Pool

Insistió que al tratarse de una queja en materia energética, “la información la debe proveer Sener y uno lo que le da voz, o lo que le dio en su momento en la posición que me tocó jugar”.

Ante el Senado, Raquel Buenrostro señaló que se aprovecharán los tratados comerciales firmados por nuestro país como el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y la Alianza del Pacífico, entre otros. Al respecto, destacó que, ante todo, hará valer la soberanía mexicana.

Con información de Infobae