Así reaccionó Antonio de la Rúa ante rumores sobre reencuentro con Shakira

Redacción

La separación de Shakira y Piqué fue uno de los sucesos más impactantes del mundo del espectáculo en los meses recientes. Desde que se conoce su rompimiento, se han dado a conocer múltiples detalles de la ex-pareja, como la identidad de la nueva novia del futbolista, su pleito legal por sus hijos, y los próximos proyectos musicales de la cantante aparentemente dedicados a su ex.

En medio de esta polémica, más de uno recordó a Antonio de la Rúa, quien fue novio de la cantante durante once años y se especuló sobre la posibilidad de un reencuentro. Los rumores comenzaron cuando un programa argentino aseguró que los dos habían retomado el contacto.

En el programa argentino ‘Socios del Espectáculo’, la periodista Karina Iavicolí dijo: “Estoy en condiciones de contar que los que retomaron el contacto a partir de llamados telefónicos y/o encuentros que están previstos para más adelante, porque ella está pasando un momento muy difícil, son Shakira y Antonio De La Rúa”.

Sin embargo, el periodista argentino Juan Etchegoyen contó para ‘Radio Mitre’ que se comunicó con el ex novio de Shakira para saber si era cierto que había estado en contacto con ella y que pronto piensan reunirse.

“Primero le pregunté (por WhatsApp) si había la posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante: ‘es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición’.

“Le pregunté si era cierto esta información que proviene desde España si va a haber un reencuentro con su ex pareja Shakira”.

“Le pregunto si es verdad esa noticia y cuando la leyó no me respondió nunca más. No me bloqueó, lo cual le agradezco (…), me clavó el visto, literal y clavar el visto para mí eso por lo menos dice mucho”.

Al parecer, de la Rúa no quiere meterse en más polémica relacionada con Shakira. Ya veremos si se reúnen en algún momento o no.

Con información de Quién