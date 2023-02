Así puedes ver si alguien espía tú celular o tú computadora

Redacción

Cuando existen tantos datos confidenciales y se puede acceder a numerosas aplicaciones y servicios a través de nuestros móviles y ordenadores, tiene mucho sentido que no queramos visitantes indeseables fisgoneando.

Es por eso que es fundamental que tengas un código PIN, bloqueo de huellas digitales, contraseña o algún otro tipo de protección de seguridad, para que nadie más pueda acceder a los datos dentro de tus dispositivos.

Sin embargo, es posible que en algún momento hayas bajado la guardia y ahora sospechas que alguien más puede haber pasado unos minutos con tu hardware. O tal vez pienses que alguien conoce el PIN o la contraseña de tu dispositivo y puede acceder en cualquier momento que lo desee.

Descubrir una posible intrusión no requiere un equipo forense, y puedes efectuar fácilmente algunas comprobaciones básicas para determinar si fuiste víctima de algún fisgón. Este análisis no proporcionará necesariamente una prueba concluyente de que alguien haya accedido a tus dispositivos, pero pueden darte una idea bastante clara de lo que puede estar sucediendo.

Examinando tu teléfono móvil

Las aplicaciones no se pueden ocultar completamente en los teléfonos móviles. Si alguien ha instalado una aplicación adicional en tu smartphone, podrás verla en la lista principal.

En Android, abre Configuración y elige Aplicaciones y notificaciones, luego Ver todas las aplicaciones. En iOS, simplemente ingresa a Configuración y desplázate hacia abajo para ver todo lo que está instalado.

También puedes revisar puntualmente las últimas aplicaciones instaladas, pero solo en iPhone. Desplázate hasta la pantalla Biblioteca de aplicaciones (estará a la derecha de todas sus pantallas de inicio) y verás que hay una ventana Agregados recientemente que muestra las aplicaciones instaladas recientemente.

Si tienes configurado un registro de actividad web y de aplicaciones para tu cuenta de Google, podrás visualizar lo que ha estado ocurriendo en tu dispositivo Android vinculado a tu ID de Google y en cualquier aplicación de Google en la que hayas iniciado sesión en dispositivos iOS. Visita la página Mi actividad en Google en la web para configurar esta función y ver qué aplicaciones se han utilizado y qué sitios web se han visitado.

Recuerda que las últimas versiones de Android e iOS también mantienen registros locales de la actividad del dispositivo, si has habilitado la función. Selecciona Bienestar digital y controles parentales en la configuración de Android o Tiempo de pantalla en la configuración de iOS. Allí, puedes indagar para ver qué aplicaciones han estado en uso en las últimas 24 horas o en los últimos días. Si encuentras aplicaciones que no recuerdas haber usado, podría ser una señal de que alguien más ha estado en tu móvil.

Por otra parte, están los registros de actividad dentro de tus aplicaciones individuales, y tu navegador web móvil es un buen ejemplo. Abre Chrome para Android, toca los tres puntos (arriba a la derecha), elije Historial para ver las páginas web vistas recientemente. En Safari en iOS, dentro de la barra de direcciones toca el ícono del libro, luego abre la pestaña Historial que está debajo del ícono similar a un reloj.

Independientemente de tu sistema operativo, también tienes muchas otras opciones: por ejemplo, abre la aplicación de galería de tu móvil para ver las fotos tomadas recientemente, o abre tu cliente de correo electrónico y cambia a la carpeta de elementos enviados para verificar si se ha enviado algún mensaje en tu nombre. Las aplicaciones como YouTube y Netflix también te permiten mirar lo que has visto recientemente.

Estos controles realmente no te dan ninguna garantía. Por ejemplo, alguien podría enviar un mensaje a tu teléfono y luego regresar y borrarlo antes de que tengas la oportunidad de verificarlo. Pero podrían servir para encontrar pistas de actividad sospechosa.

Examinando tu ordenador

Examinar tu ordenador para ver si existe actividad reciente es similar al proceso que acabamos de describir para tu teléfono móvil. Revisar las aplicaciones instaladas es un buen comienzo: en Windows, abre Aplicaciones desde Configuración y dirígete a la pantalla Aplicaciones y características . Puedes ordenar la lista de aplicaciones por fecha de instalación para ver si algo desconocido ha sido agregado a tu computadora.

En macOS, dirígete a la carpeta Aplicaciones en Finder. Aquí puedes agrupar las aplicaciones instaladas por fecha haciendo clic en Ver , Agrupar por y Fecha de adición. También hay Screen Time en una Mac, que funciona igual que en un iPhone o iPad. Abre el menú Apple, luego selecciona Preferencias del sistema y Tiempo de pantalla para ver qué programas se han abierto recientemente.

Darle un repaso al historial de tu navegador web puede revelar actividad en tu ordenador que no conocías. En Chrome, por ejemplo, puedes hacer clic en los tres puntos (arriba a la derecha) y luego en Historial para verlo. En Safari, elije Historial y luego Mostrar todo el historial . Cualquier otro navegador que tú u otra persona haya utilizado tendrá una función de historial similar que no debería ser difícil de encontrar.

Cualquier tipo de actividad relacionada con las aplicaciones de Google, desde la búsqueda hasta Gmail, se registrará en la página Mi actividad en Google de tu cuenta.

Otra opción es comprobar la lista de archivos editados recientemente, que podrían revelar actividad no autorizada. En Windows, escribe «ejecutar» en el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, elija la aplicación Ejecutar y teclea el comando «reciente«; aparecerá una lista de los archivos editados recientemente. Es un poco más fácil en macOS, porque puedes hacer clic en el enlace Recientes en el Finder.

También merece la pena introducirte en las aplicaciones individuales para ver qué puedes descubrir sobre la actividad reciente. Por ejemplo, los programas de edición de imágenes, los procesadores de texto y muchas otras aplicaciones tendrán una lista de archivos abiertos recientemente, que puedes consultar. En Excel para Windows, por ejemplo, puedes ir a Archivo , Abrir y Recientes. Otros programas tendrán algo similar.

Recuerda que muchos sitios web y aplicaciones web también te brindarán un desglose personalizado de tu historial reciente. Puedes abrir muy fácilmente tu historial de YouTube o su historial de Netflix y comprobar si hay movimientos desconocidos.

No obstante, puede que un fisgón acceda a tu ordenador esquivando los controles que hemos mencionado. Navegar por la web en modo incógnito o privado para que no aparezca en tu historial es algo sencillo que la mayoría de la gente conoce. Ten esto en cuenta y trata estas comprobaciones como sugerencias útiles en lugar de como evidencia concluyente de que han accedido o no a tu ordenador.

*Información Tecnovedosos