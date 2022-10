Así puedes ver los mensajes eliminados del WhatsApp

The Happening

¿Cómo ver los mensajes eliminados en WhatsApp? Esta aplicación tiene muchos trucos que desconocemos y quizá no estamos aprovechando todas sus funciones. Cada vez va trabajando más para ofrecernos una herramienta muy completa y segura que nos permita estar en contacto con nuestros seres queridos pero a la vez lo utilicemos para el trabajo y otros momentos más.

Los fanáticos de la tecnología han descubierto además algunos atajos que han convertido a la plataforma en una de las favoritas de millones de personas. Hemos aprendido cómo saber que un extraño ve tus estados, cómo bloquear que le hagan captura de pantalla a tu conversación y ahora cómo leer los mensajes que alguien eliminó del chat.

Desde que la función de eliminar mensajes está disponible en la aplicación, es bastante común que algunos lo hagan cuando han enviado un mensaje equivocado o incluso para dejar al otro con la intriga de qué es lo que se arrepintió de enviar. Está la posibilidad de eliminarlo solo para ti o para todos en un tiempo determinado.

¿Se puede saber qué enviaron y después eliminaron? Sí; sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas: a diferencia de otros trucos aquí es necesario descargar una aplicación y tener un dispositivo con sistema operativo Android.

En Google Play Store descarga la app WAMR de forma gratuita. Ábrela y selecciona WhatsApp en la lista de aplicaciones a monitorear, así si recibes un mensaje lo sabrás aunque el emisor lo elimine en la plataforma.

En realidad lo que hace es crear una copia de seguridad leyéndolos desde las notificaciones, no entrando a la herramienta pues de esa manera sería imposible. Aplica no solo para texto, puedes ver incluso un mensaje que contenía imágenes, GIF, videos, notas de voz o documentos.

Existe otra aplicación llamada WhatsRemoved+ que funciona de forma similar. Solo debes instalarla igualmente en sistema Android, permitir que almacene los datos y ver el contenido del mensaje. Y si no quieres descargar una aplicación instala la extensión para Google Chrome de WA Web Plus for Whatsapp y en los ajustes tendrás la opción de «Restaurar mensajes eliminados» para leer qué han decidido borrar de tu chat.