Así puedes tener más de un face id en tú Iphone

Redacción

Ciudad de México.-¿Qué pasa si un día necesitas que otra persona desbloquee tu iPhone? Es posible añadir otra cara a Face ID para que la persona que elijas pueda acceder a tu móvil. La función que te vamos a explicar no está diseñada para registrar la cara de otra persona, sino la tuya, pero sirve para ello. Además, también te enseñaremos a desbloquear la pantalla llevando mascarilla.

Apple

Al igual que es posible registrar varias huellas dactilares en Touch ID, se pueden registrar 2 rostros en Face ID. Al margen del primer rostro registrado, podemos añadir otro para que iPhone nos reconozca si llevamos otra apariencia. Sin embargo, también podemos hacerlo para que reconozca a otra persona. Parece muy simple pero tiene truco, especialmente lo último.

Cómo registrar 2 rostros en Face ID

Registrar 2 rostros en Face ID es fácil. Simplemente debemos entrar en la sección Face ID, desde los ajustes, y registrar otra cara. El proceso es prácticamente idéntico a la primera vez que escaneamos una cara. Justo debajo te indicamos paso a paso cómo hacerlo:

Entra en Ajustes. Accede a Face ID y código. Introduce tu código de seguridad. Selecciona Configurar un aspecto alternativo. Toca en Empezar y sigue las instrucciones. Termina la 1º exploración y continúa con la 2º. Cuando termines, pulsa en OK.

Para registrar tu Face ID solo tienes que ponerte frente a la cámara de tu móvil

Tras completar cada paso, se añadirá otro rostro a Face ID. Este puede ser el tuyo con otro aspecto o el de otra persona, al iPhone le da igual. En caso de que quieras cambiar uno de ellos, no podrás hacerlo directamente porque no es posible eliminar solo uno. Deberás eliminar ambos seleccionando Restablecer Face ID, y escanearte desde 0.

Desbloquear el iPhone con mascarilla

El COVID ya no es una amenaza tan peligrosa como al inicio de la pandemia; de hecho, Google Maps eliminó hace meses la capa COVID. Pese a ello, muchas personas siguen llevando mascarilla. Si estás en el hospital, transporte público o simplemente quieres llevarla, *puedes desbloquear tu teléfono sin quitártela.

Hay 3 formas de desbloquear un iPhone llevando mascarilla

Acceder al iPhone sin mascarilla es posible de 3 formas. La primera es mediante un Apple Watch, ya que tiene la función de desbloquear el móvil desde este. Por otra parte, los últimos modelos prevén el uso de mascarilla y cuentan con una función de desbloqueo llevando una. En caso de que tengas un modelo antiguo, puedes hacerlo mediante un truco que consiste en registrar tu rostro en Face ID pero tapando la parte inferior de este.

Usar un Apple Watch

Si tienes un reloj inteligente de Apple, estás de suerte, porque te permite desbloquear el móvil de forma muy sencilla. Eso sí, resulta imprescindible que tu iPhone cuente con iOS 14.5 o posterior y tu reloj tenga watchOS 7.4 o posterior. Si cumples los requisitos, solo debes hacer lo siguiente:

En tu reloj:

Abre Ajustes. Entra en Face ID y código. Introduce tu código. Selecciona Desbloquear con el Apple Watch y permítelo.

Tras activar esta función, tendrás que hacer lo siguiente cada vez que quieras desbloquear tu iPhone desde el reloj. Levanta el móvil, o toca en su pantalla, y míralo. Después te bastará con deslizar el dedo hacia arriba para comenzar a usarlo. Tras el desbloqueo, el Apple Watch emitirá un sonido y vibrará para avisarte de ello.

En caso de que no quisieses desbloquearlo u otra persona lo haya intentado furtivamente, siempre puedes bloquearlo. Solo debes tocar en el botón Bloquear iPhone, en la pantalla del reloj. Si bloqueas el móvil, la próxima vez que quieras entrar en este, deberás escribir su código.

Face ID con mascarilla

Debido a la irrupción de la pandemia, los usuarios de Apple exigieron incorporar una función para desbloquear el iPhone llevando mascarilla. El primer modelo en añadirla fue el iPhone 12, lanzado a finales de 2020. Aquellos que posean modelos anteriores no podrán utilizarla. Además, resulta imprescindible actualizar el sistema operativo a, como mínimo, iOS 15.4 ¿Cumples los requisitos? Entonces te diremos qué tienes que hacer:

Entra en Ajustes. Selecciona Face ID y código. Introduce tu código de desbloqueo. Permite Face ID con mascarilla. Sigue las instrucciones para escanear tu cara con mascarilla.

Desbloquea tu iPhone llevando mascarilla

Una vez hayas activado la función y escaneado tu cara, no tendrás que hacer nada más. La siguiente vez que mires a tu iPhone bloqueado, se desbloqueará. Eso sí, no lleves la mascarilla demasiado alta, porque sino no funcionará. Resulta imprescindible que se te vean los ojos.

Engañar al Face ID

¿Tu iPhone es un modelo anterior al 12? Tienes una alternativa no oficial. Consiste en engañar a Face ID para que acepte tu cara con mascarilla. Para ello deberás registrar tu rostro tapando la parte inferior. Puede que estés pensando en hacerlo con una mascarilla puesta, pero esto no resulta tan fácil. Lo mejor es hacerlo con un folio blanco, así funcionará seguro, quizás no al primer intento, pero acabará funcionando. Es importante tapar lo justo para que pueda registrarte, no toda la parte inferior. La clave es apurar al límite, por derecha o izquierda.

Ten en cuenta que estás aprovechándote de una grieta del funcionamiento, así que esto reducirá la seguridad de tu móvil. Puede que un rostro muy parecido con mascarilla también sea capaz de desbloquear tu dispositivo. Además, quizás en futuras actualizaciones de sistema, esta grieta se repare, al igual que iOS 16.5.1 solventa ciertos fallos.

Lo primero que haremos será restablecer Face ID para que olvide los rostros registrados. Más tarde escanearemos nuestra cara de forma normal, sin ningún obstáculo, y después la escanearemos pero tapándonos la parte inferior. Abajo te explicamos el proceso paso a paso: