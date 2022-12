Así puedes saber si eres beneficiario de un seguro de vida

Comunicado

Quizá hayas escuchado hablar de historias en las que los personajes, sin esperarlo, les llega la noticia que un familiar les dejó cierta cantidad de dinero por alguna razón; ya sea por una herencia o por ser beneficiario de un seguro de vida, una cantidad que, sin duda, al caerte de sorpresa no estaría nada mal si no fuera por el hecho de que, para recibirlo, el asegurado tiene que haber fallecido.

Esto se trata de un acto muy especial que no muchas personas hacen, pues, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, sólo el 15% de los mexicanos tienen un seguro de vida.

Lo más común , o al menos lo que debería ocurrir, es que, en caso de que alguien te ponga como beneficiario de su seguro de vida, esa persona tendría que notificarte e incluso darte una copia de la póliza para cuando se necesite. Por otro lado, hay personas que no siempre siguen estos pasos y sus beneficiarios van por la vida sin saber que en caso de que su ser querido falte, recibirá un respaldo económico inesperado.

¿Y cómo podrías saber que eres beneficiario y ahorrarte el factor sorpresa? Es muy importante saberlo, pues una vez que el asegurado fallece, por ley, sus beneficiarios tienen 5 años para reclamar el monto que les fue asignado; de no ser así, la póliza pierde vigencia. Por eso más vale estar al pendiente y, a pesar de que no te hayan avisado, puedas saber si alguien pensó en ti a la hora de tramitar su seguro de vida.

Si sospechas que alguien te nombró beneficiario o simplemente tienes curiosidad sobre ello, puedes ir a la página de la CONDUSEF y llenar el formulario de Solicitud de obtención de información sobre seguros de vida (SIAB-VIDA). Una vez que hayas llenado todos los campos, tendrás que descargar el acuse y enviarlo al correo siab.vidadef@condusef.gob.mx junto con los siguientes documentos:

Identificación oficial del interesado o posible beneficiario.

Acta de defunción del asegurado.

Si tienes un representante o apoderado, será necesaria una carta poder para que pueda hacer el trámite por ti.

La ventaja de hacerlo vía correo electrónico es que, en caso de tener alguna duda, siempre hay alguien que puede ayudarte a resolverla. Por otro lado, si consideras que lo tuyo no es enviar mails, también está la opción de cargar todos tus documentos dentro de la misma página de la CONDUSEF. La cosa es que el trámite sea lo más cómodo y claro para ti.

Si es que resulta que, en efecto, eres beneficiario de un seguro de vida, el siguiente paso es cobrarlo. Para ello tendrás que contactar a la aseguradora y presentar algunos documentos básicos como actas de nacimiento y defunción del asegurado, identificación oficial, certificado y póliza del seguro.

En cuanto al cobro, los pasos a seguir dependen de la empresa con la que está contratado el seguro. Así que, si te sientes un poco perdido o abrumado, no te preocupes, es normal, después de todo, perder a un ser querido no es algo sencillo. En las aseguradoras deberán apoyarte en cada parte del proceso para que puedas obtener ese dinero que alguien ahorró como una forma de cuidarte aun cuando ya no esté junto a ti.