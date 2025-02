Así puedes saber cuántos años le quedan de vida a tú Iphone

Redacción

EU.-Un iPhone es una inversión muy importante, y es normal querer asegurarse de que nos va a durar mucho tiempo. Por el lado del hardware no hay de qué preocuparse en vistas de los potentes procesadores que montan, incluyendo los nuevos A18 y A18 Pro que llevan los iPhone 16 y 16 Plus y iPhone 16 Pro y 16 Pro Max.

¿Y qué pasa con el software? Pues tampoco hay mucho de lo que preocuparse en este aspecto. Si por algo son conocidos en Cupertino, es por los años que dan soporte a sus dispositivos. Hoy veremos cuánto tiempo podrás disfrutar de las últimas novedades de iOS en tu iPhone en base a los años en que actualizará. Índice de Contenidos (3)

Cuántos años de actualizaciones entrega Apple a los iPhone

Hace poco Apple confirmó un mínimo de cinco años de actualizaciones de seguridad para los iPhone. No obstante, hay una norma no escrita y es que suelen ser unos seis años de actualizaciones completas. También vemos como en materia de seguridad la empresa no se la juega y a principios de este año lanzaron una para los iPhone 5s, que acaban de cumplir 11 años desde su presentación. Ahí es nada.

Para tener una referencia, iOS 18, que es la última versión del sistema operativo presentada, es compatible con idénticos smartphones a los de iOS 17. Es decir, con desde los iPhone XS en adelante e incluyendo al iPhone XR. Por supuesto, también a los nuevos iPhone 16.

Los más antiguos de esos son los iPhone XS, XS Max y XR, que se anunciaron en 2018. Desde entonces van siete años y serán compatible con nuevas versiones hasta septiembre de 2025, como mínimo, por lo que cumplirán sus siete años de rigor.

Todos los iPhone que ya no pueden actualizar

Si nos fijamos en la media de años que han actualizado modelos anteriores vemos que oscila entre 4 y 6 años (con excepciones concretas por arriba y por abajo).

VERSIÓN ORIGINAL DE IOS VERSIÓN FINAL DE IOS AÑOS TOTALES DE SOPORTE IPHONE (1ª GEN.) iPhone OS 1 (2007) iPhone OS 3 (2010) 3 años IPHONE 3G iPhone OS 2 (2008) iOS 4 (2011) 3 años IPHONE 3GS iPhone OS 3 (2009) iOS 6 (2013) 4 años IPHONE 4 iOS 4 (2010) iOS 9 (2016) 6 años IPHONE 4S iOS 5 (2011) iOS 9 (2016) 5 años IPHONE 5 iOS 6 (2012) iOS 10 (2017) 5 años IPHONE 5C iOS 7 (2013) iOS 10 (2017) 4 años iphone 5s iOS 7 (2013) iOS 12 (2019) 6 años iphone 6 iOS 8 (2014) iOS 12 (2019) 5 años iphone 6 plus iOS 8 (2014) iOS 12 (2019) 5 años iphone 6s iOS 9 (2015) iOS 15 (2022) 7 años iphone 6s plus iOS 9 (2015) iOS 15 (2022) 7 años iphone se (1ª gen.) iOS 9 (2016) iOS 15 (2022) 6 años iphone 7 iOS 10 (2016) iOS 15 (2022) 6 años iphone 7 plus iOS 10 (2016) iOS 15 (2022) 6 años iphone 8 iOS 11 (2017) iOS 16 (2023) 6 años iphone 8 plus iOS 11 (2017) iOS 16 (2023) 6 años iphone x iOS 11 (2017) iOS 16 (2023) 6 años

Con información de Apple Esfera