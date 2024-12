Así puedes pagar en efectivo en Amazon

Redacción

“Pago en efectivo en tienda” es una opción que permite a clientes de Amazon México pagar por sus pedidos en cualquier establecimiento de las tiendas participantes.

1. Ordena en Amazon México

Comienza a comprar y selecciona “Pagar en efectivo en tienda y envía” como método de pago.

2. Paga en efectivo en la tienda

Paga en alguna tienda participante antes de las 72 horas. Muestra el código de barras del correo electrónico de tu pedido y paga en efectivo.

3. Recibe tu pedido

Una vez que hayas pagado, regresa a casa y relájate. Tú pedido será enviado.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar?

Tienes 72 horas para pagar por tu pedido y si no realizas el pago tu pedido será cancelado y tendrás que realizar un pedido nuevo para tus productos.

¿Cómo uso mi código para pagar en las tiendas?

Pide al cajero que escanee tu código de barras para pagar tu pedido de Amazon y dile la cantidad que vas a pagar, debe ser exacta para que puedas pagarlo.

El cajero te proporcionará un recibo impreso confirmando tu pago. También recibirás un correo electrónico de Amazon confirmando tu pago y una notificación una vez que tu pedido ha sido enviado.

¿Dónde puedo realizar mi pago?

Puedes pagar tu pedido en OXXO, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, Circle K, Extra, Waldo’s, Tiendas Bara, Kiosko y SYS Tiendas. No es necesario seleccionar una ubicación durante el proceso de pago.

Amazon no cobra tarifas adicionales, sin embargo, los establecimientos cobran una tarifa por transacción.

¿Cuál es el límite máximo que puedo pagar en efectivo?

Puedes pagar en efectivo tus compras por hasta $10,000 en OXXO, 7-Eleven, Circle K, Kiosko y SYS Tiedas y hasta $5,000 en Farmacias del Ahorro y Waldo’s.

¿Cómo puedo hacer devoluciones y recibir mi reembolso?

Si deseas devolver un producto comprado a través de Amazon por el cual pagaste en efectivo, visita Mis Pedidos en Amazon.com.mx y haz clic en Devolver o reemplazar productos.

Ingresa el motivo de la devolución y selecciona Reembolso a través de saldo en la Tarjeta de Regalo de Amazon.

Regresa tu producto. Una vez que hayamos recibido el producto que regresaste, tu cuenta Amazon.com.mx será abonada con el balance correspondiente.

Con información de Excelsior