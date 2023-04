Así puedes mejorar la relación con tú gato 

Redacción

España.- Los gatos tienen fama de ser distantes, especialmente si los comparamos con los perros. Si notas que es un poco difícil vincularte con tu amigo felino, simplemente tal vez no estés hablando su idioma. No te preocupes: un nuevo estudio ha demostrado que no es tan difícil. Solo necesitas sonreírle más.

Pero no en la forma humana, mostrando los dientes, sino al estilo felino, entrecerrando los ojos y parpadeando lentamente.

Al observar las interacciones entre gatos y humanos, los investigadores pudieron confirmar que esta expresión hace que los gatos, tanto familiares como extraños, se acerquen y sean receptivos a los humanos.

Al respecto, esto dijo la psicóloga Karen McComb de la Universidad de Sussex en el Reino Unido: “Como alguien que ha estudiado el comportamiento animal y es dueño de un gato, es genial poder demostrar que los gatos y los humanos pueden comunicarse de esta manera.

Es algo que muchos dueños de gatos ya habían sospechado, por lo que es emocionante haber encontrado evidencia de ello”.

“Sonrisa de gato”

Si has pasado algún tiempo con gatos, probablemente hayas visto su expresión facial de ‘ojos parcialmente cerrados’, acompañada de un parpadeo lento. Es similar a la forma en que los ojos humanos se estrechan cuando sonreímos, y generalmente ocurre cuando el gato está relajado y contento. La expresión se interpreta como una especie de “sonrisa de gato”.

La evidencia anecdótica de los dueños de gatos ha insinuado que los humanos pueden copiar esta expresión para comunicar a los gatos que somos amigables y abiertos a la interacción. Entonces, un equipo de psicólogos diseñó dos experimentos para determinar si los gatos se comportaban de manera diferente con los humanos que parpadeaban lentamente.

En el primer experimento, los propietarios parpadearon lentamente ante 21 gatos de 14 hogares diferentes. Una vez que el gato se acomodó y se sintió tranquilo en un lugar de su hogar, se les indicó a los dueños que se sentaran a un metro de distancia y parpadearan lentamente cuando el gato los miraba. Las cámaras registraron tanto la cara del dueño como la del gato, y los resultados se compararon con cómo los gatos parpadean sin interacción humana.

Los resultados mostraron que los gatos son más propensos a parpadear lentamente a sus humanos después de que sus humanos los han hecho, en comparación con la condición de no interacción.

El segundo experimento incluyó a 24 gatos de ocho hogares diferentes. Esta vez, no fueron los dueños quienes parpadearon, sino los investigadores, que no habían tenido contacto previo con el gato. Como control, se registró a los gatos respondiendo a una condición de no parpadear, en la que los humanos miraban a los gatos sin parpadear.

Los investigadores realizaron el mismo proceso de parpadeo lento que el primer experimento, agregando una mano extendida hacia el gato. Y descubrieron que no solo era más probable que los gatos parpadearan, sino que era más probable que se acercaran a la mano del humano después de que el humano parpadeara. Así lo explicó McComb: “Este estudio es el primero en investigar experimentalmente el papel del parpadeo lento en la comunicación entre gatos y humanos.

Y es algo que puedes probar tú mismo con tu propio gato en casa o con los gatos que conoces en la calle. Es una excelente manera de mejorar el vínculo que tienes con los gatos. Intenta entrecerrar los ojos y mirarlos como lo harías en un ambiente relajado. Sonríe, seguido de cerrar los ojos durante un par de segundos. Verás que ellos responden de la misma manera y puedes iniciar una especie de conversación”.

Gatos comparados con perros

Los perros pueden ser mucho más entusiastas que los gatos, pero para los amantes de los gatos, esta noticia no será una sorpresa. Las investigaciones de los últimos años han demostrado que nuestros amigos felinos están mucho más en sintonía con sus compañeros humanos de lo que se suponía anteriormente, y que compararlos con los perros tiene poco sentido.

Los gatos, por ejemplo, responden de la misma manera a los humanos que son receptivos a ellos, por lo que si encuentras que los gatos son distantes, eso podría ser un problema para ti, no para el gatito. Del mismo modo, los gatos se hacen eco de los rasgos de personalidad de los humanos con los que viven; esto puede estar relacionado con la razón por la que los gatos parecen reaccionar cuando sus humanos están tristes. También pueden reconocer sus nombres (aunque eligen ignorarlos la mayor parte del tiempo). Y sus vínculos con los humanos son sorprendentemente profundos.

Es difícil saber por qué los gatos parpadean lentamente ante los humanos de esta manera. Se ha interpretado como un medio para señalar intenciones benignas, ya que se cree que los gatos interpretan la mirada fija ininterrumpida como una amenaza. Pero también es posible que los gatos hayan desarrollado la expresión ya que los humanos responden positivamente a ella. Con los animales domesticados, a menudo es imposible saberlo.

De cualquier manera, parece ayudar a forjar una buena relación. Y es bueno saberlo. Aprender a mejorar las relaciones con estos enigmáticos animales también podría ser una forma de mejorar nuestra salud emocional, no solo en el entorno del hogar, sino en una variedad de situaciones potencialmente estresantes.

¿Te animas a probarlo ahora mismo?

*Información de Grandes Medios