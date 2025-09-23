Así puedes mejorar la cobertura del Wifi en casa sin mover el router

Redacción

EU.-Quedarse sin conexión a Internet en medio de una videollamada o mientras se transmite una película en streaming es un problema más común de lo que parece. Estos cortes en el servicio suelen ser un indicador de que la señal no está funcionando de forma correcta en el hogar, un escenario que genera frustración en usuarios que hoy dependen del wifi para casi todas sus actividades cotidianas.

Aunque reiniciar el router, cambiarlo de lugar o sustituir cables suelen ser soluciones rápidas, la realidad es que en muchos casos no bastan para garantizar estabilidad en la red. Lo que pocos usuarios saben es que existen métodos más avanzados que permiten identificar con precisión dónde falla la cobertura y cómo optimizarla. Entre ellos destacan los mapas de calor.

Qué son los mapas de calor en redes wifi

Los mapas de calor son gráficos que muestran la intensidad de la señal de internet en diferentes zonas de una vivienda o lugar de trabajo. Utilizan un sistema de colores para indicar el nivel de cobertura: verde para áreas con señal óptima y rojo para zonas donde la conexión es débil o inexistente.

De acuerdo con el portal especializado RedesZone, estas herramientas permiten obtener un resumen completo del comportamiento de la red y de los dispositivos conectados. Su utilidad es amplia: desde administradores que gestionan redes en empresas hasta usuarios que solo buscan mejorar la conexión en su hogar. Los mapas de calor de wifi te ayudan a identificar en qué lugares hay menos señal de internet. (Foto: TP Link)

La gran ventaja es que permiten visualizar de forma clara en qué habitaciones o rincones se presenta una caída de señal, lo que facilita tomar decisiones como reubicar el router, añadir repetidores o instalar sistemas de malla para mejorar la cobertura general.

Cómo crear un mapa de calor en casa

Generar un mapa de calor no requiere conocimientos técnicos avanzados. Existen diversas aplicaciones disponibles tanto para dispositivos móviles como para computadoras que simplifican el proceso.

En el caso de los smartphones, basta con descargar una app especializada desde la tienda oficial del sistema operativo. Estas aplicaciones guían al usuario paso a paso para recorrer los diferentes espacios de la casa mientras el sistema mide la intensidad de la señal wifi.

En PC y portátiles, las opciones más recomendadas incluyen programas como NetSpot o Ekahau Heatmapper, que permiten elaborar representaciones detalladas y más profesionales de la red. Una vez completado el escaneo, el software genera un gráfico con las zonas verdes, amarillas y rojas que indican la calidad de la señal. Los mapas de calor de wifi te ayudan a identificar en qué lugares hay menos señal de internet. (Foto: TP Link)

El procedimiento es sencillo: se selecciona el plano del lugar o se dibuja un esquema básico, se recorre cada área con el dispositivo y la aplicación registra la fuerza de la señal. En pocos minutos, se obtiene una representación visual clara de los puntos fuertes y débiles de la red.

Una solución más allá de los trucos caseros

Mientras que reiniciar el router o cambiarlo de lugar pueden aliviar de forma temporal los problemas de conexión, los mapas de calor permiten una estrategia más precisa. Gracias a ellos, es posible identificar interferencias provocadas por paredes gruesas, electrodomésticos o la ubicación misma del equipo.

Esto no solo mejora la calidad de la conexión, sino que también ayuda a prevenir caídas de señal en actividades críticas como el teletrabajo o la educación virtual. Además, permite aprovechar mejor los dispositivos adicionales como repetidores o routers de malla, al indicar en qué puntos deben instalarse para garantizar la máxima eficiencia. Identificar en qué lugares no hay wifi antes de mover el router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto en el que el wifi es esencial para la vida diaria, contar con herramientas que aseguren una buena cobertura en todos los espacios del hogar es cada vez más importante. Los mapas de calor representan un recurso práctico, accesible y muy útil para lograrlo.

Con información de Infobae