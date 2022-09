Así puedes hacer tu bici más rápida

Redacción

Ciudad de México.-En el mundo actual donde prima la velocidad a la comodidad es muy importante tener una bicicleta rápida.

Probablemente ya la tienes entre tus manos, pero lo que tal vez no sepas es que con cuatro detalles puedes hacerla más rápida.

A continuación, repasamos algunos tips básicos para hacer tu bicicleta más rápida en poco tiempo.

¿Cómo hacer tu bicicleta más rápida?

Limpieza

Llevar la bicicleta limpia es sinónimo de llevar una bicicleta más rápida. El mantenimiento periódico es muy importante y este incluye, por supuesto, la limpieza.

Pese a que existen multitud de productos para llevar la bicicleta limpia te puedo asegurar que lograrlo es más complicado de lo que parece.

La limpieza es fundamental para que todos los componentes que forman la bicicleta hagan correctamente su función y puedan durar mucho más tiempo. La bici está formada por muchos componentes móviles que es importante revisarlos, limpiarlos y engrasarlos correctamente, como pueden ser elementos internos como los cojinetes.

Pero hay que prestar más atención a los componentes que están más expuestos como son la cadena, los cambios y los frenos. Estos tres componentes pueden interferir en la velocidad de la bicicleta y ralentizarla por un mal funcionamiento por culpa de la suciedad o el desgaste.

Un desarrollo de la bicicleta con la cadena y los piñones llenos de grasa y suciedad empeorará el funcionamiento y la transmisión de la potencia, por lo tanto, tendrás un peor rendimiento y la bicicleta no avanzará tan rápido como deseas.

Los frenos sucios o con un mal mantenimiento también pueden empeorar la velocidad de la bicicleta porque frenarás menos y peor. A consecuencia de eso, no podrás apurar tanto la frenada para no perder velocidad. Su ajuste también es importante para que la zapata de freno no roce con el aro de la rueda y permita que la rueda no se frene levemente.

Llevar la bicicleta limpia incrementa la velocidad

Aligerar la bicicleta

Es evidente que en subida todo lo que sea aligerar la bicicleta beneficia a la velocidad de la misma. Una bicicleta más ligera también es una bicicleta más rápida.

La carga o el peso afecta a la fuerza que pueden hacer tus piernas al pedalear, y por ende, a la velocidad que puedes alcanzar con tu bici urbana. Por ello, hay diferentes componentes de tu vehículo que pueden acabar siendo un estorbo, como las siguientes: portabidones, sillín, pedales y cierres de la rueda, dispositivos GPS etc… Mejorando cualquiera de estos componentes conseguirás aligerar tu bicicleta y por lo tanto hacerla más rápida.

Aerodinámica

Estamos tratando grandes temas desde una óptica muy económica, para que ir más rápido no te cueste mucho dinero. Con respecto a la aerodinámica sucede algo similar: por supuesto que puedes comprar llantas, manillares o potencias aerodinámicas, pero lo más sencillo es examinar el cableado delantero.

Algunos estudios demostraron que todo el cableado externo delantero puede llegar a hacer perder hasta 12 segundos cada 40 kilómetros. Sí, no es una barbaridad, pero supone medio minuto en una salida de 80-90 kilómetros.

Te cuesta muy poco unirlo y buscarle una posición protegida, en sintonía con los tubos del cuadro, para que no creen resistencias al viento. Lo mejor es embutirlos dentro del cuadro, pero si no te es posible, con un poco de actitud y de intención y un rollo de cinta aislante puedes mejorar su colocación.

Ruedas

Las ruedas son el elemento más importante a la hora de determinar el resultado de una bicicleta. Son el único elemento que está en contacto con el suelo y marcan la diferencia entre una bicicleta de gama media y una de gama alta. Además, las ruedas controlan la inercia de la bici, por lo que unos buenos rodamientos siempre harán que tu bicicleta sea más rápida. No escatimes un pelo en las ruedas. Una buena inversión se verá rápidamente compensada con un incremento en el rendimiento.

Es cierto que la inversión de unas buenas ruedas rápidamente pasa de los 1000 euros, pero te aseguro que serán los euros mejor invertidos de los últimos tiempos. Invierte en ruedas y consigue que tu bicicleta sea más rápida.

La aerodinámica es otro elemento muy importante

Presión adecuada

Además de usar las llantas adecuadas, también es importante mantener una presión de aire óptima. La presión varía dependiendo de cada cubierta y las condiciones de uso. La presión recomendada la podrás encontrar marcada en los costados de tus cubiertas. Pueden venir indicadas como presión máxima o como un rango en bar, psi o ambos.

Si la presión es demasiado baja , la llanta se deforma más y aumenta la resistencia al rodado.

, la llanta se deforma más y aumenta la resistencia al rodado. Si la presión es demasiado elevada, la llanta absorbe menos vibraciones del camino, lo que termina afectando la velocidad que puedes generar.

Las ruedas con tubular aguantan una presión máxima de entre 11 y 12 bares, pero la presión correcta estaría en torno a 9,5 bares. Hinchando menos perderíamos inercia (sobre todo en las bajadas) y sufriríamos más rozamiento con el asfalto. Hinchando más, perdemos agarre en las curvas. En el caso de llevar cámara y cubierta, la presión máxima es de 8’5 bares, siendo la óptima la de 7’5.