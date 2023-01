Así puedes conseguir que tú maleta sea la primera en salir del avión

Redacción

EU.-Viajar en avión implica llevar a cabo todo un ritual: cerciorarse que las maletas no pesan más del máximo establecido, no llevar líquidos superiores a 100ml si no vamos a facturar, llegar al aeropuerto con la suficiente antelación para poder facturar y realizar el ‘check-in’, y esperar nerviosos a que nuestra maleta salga.

En definitiva, estas gestiones implican una gran inversión de tiempo, que en ocasiones pueden impacientarnos. Pero tranquilo, porque gracias al boca a boca y a las redes sociales son muchos los trucos que se han ido conociendo para que viajar en avión no sea tan tedioso.

Uno de los últimos consejos en conocerse tiene que ver con las maletas y el tiempo de espera. A nadie le gusta estar esperando después de un viaje a que la maleta salga, sobre todo cuando ves que todo el mundo se lleva su equipaje, mientras tú empiezas a pensar que a lo mejor han perdido tus maletas.

Pero no te preocupes, porque puedes ponerle fin a tus nervios y al tiempo de espera si sigues estos consejos:

1. Facturar el último

Si esperas a ser el último en facturar, tu maleta irá en el último carrito y seguramente sea de las primeras en salir. Claro que estoy implica que el tiempo que no esperarás al aterrizar, lo hagas al esperar ser el último.

2. Entregar el equipaje en la puerta de embarque

Si entregas la maleta en la puerta de embarque puede que te la guarden en la bodega del avión. Eso sí, al tener que pasar el control de seguridad, no puedes guardar líquidos superiores a 100ml.

3. La etiqueta frágil

Otra de las opciones más desconocidas es solicitar la etiqueta frágil en el mostrador de facturación. Al hacerlo lo más probable es que traten tu equipaje con más cuidado, y sea de las últimas en meter en la bodega.