Así puedes ahorrar un millón sin ser rico

¿Es posible ahorrar lo suficiente como para tener tu primer millón en el banco? Es algo que suena difícil, en especial con la economía actual, pero realmente no es imposible, y hay expertos que dicen que hasta las acciones más pequeñas pueden hacer una gran diferencia.

El tema del ahorro es importante, es un elemento esencial para poder vivir bien en el futuro, y después del retiro, pero muchas personas todavía no lo hacen o no saben por dónde empezar, y eso lleva a perder una gran cantidad de dinero cada año, que podría convertirse en una fortuna si se descuida, pero nunca es tarde para empezar, o para agregar hábitos que te lleven a la meta, o a tener el primer millón en la cuenta de banco.

Y no, no se trata de invertir en la bolsa o esperar a que te caiga una herencia, sino de analizar lo que haces en el día a día, y agregar elementos, comportamientos y buenos hábitos que contribuyan a lo que quieres lograr.

Steve Adcock, un millonario Self-made que logró ahorrar su fortuna después de retirarse a los 35 de un trabajo tradicional, escribió un ensayo para CNBC Make It, donde explica que él no venía de una familia rica y no se hizo millonario trabajando, pero que eventualmente descubrió unas cuantas claves que le ayudaron a ahorrar su primer millón de dólares, y algunos más después de ese.

Ahorrar tu primer millón: cómo lograrlo si no eres rico

El experto escribió que él se cambió de trabajo en varias ocasiones, y no por ser una persona inestable, más bien lo que buscaba era aprovechar las oportunidades que aparecían frente a él, lo que le permitió ir creciendo y hasta negociar mejores condiciones y sueldo.

Lo único que hay que tener en cuenta es que no hay que cambiar demasiado rápido, debes quedarte por un tiempo (para aprender) y para evitar ser una persona incontratable (porque muchas compañías no ven bien el que te cambies de trabajo cada dos meses, aunque tengas una buena razón).Trabaja en tus habilidades de comunicación

Adcock dice que, si estás en una relación, es necesario tener conversaciones importantes sobre dinero, para que todos los involucrados estén en la misma página, conozcan las reglas de gastos y estén trabajando para llegar a la misma meta.

Esto no solo va a evitar peleas y discusiones, sino que también va a evitar que tengan gastos que no son necesarios y que pueden tener consecuencias importantes.No te aferres a seguir tu pasión

Muchos millonarios, como Bill Gates, recomiendan que trabajes en algo que te apasione, pero Adcock dice en CNBC que hay que tener cuidado con esto, ya que lo que te apasiona no necesariamente te va a dar el sueldo que quieres.

Adcock dice que le apasiona la fotografía y que es algo que no deja, pero que es mucho más efectivo enfocarse en sus fortalezas, que en su caso es la ciencia de la computación, y buscar una carrera en ese ámbito. No quiere decir que tienes que abandonar tu pasión o dejar de buscar la posibilidad de que se convierta en tu trabajo, pero, si notas que eso no te va a dar la vida que quieres, entonces debes enfocarte en esas fortalezas que si lo van a hacer.

Esto es algo que también recomienda Jeff Bezos. Los haters siempre van a existir y es probable que en el camino te topes con muchas personas que te van a criticar y que van a intentar destruir tu confianza, por eso es importante que aprendas a apagar el ruido exterior y escuchar y seguir tus propios instintos, en especial cuando vienen de un lugar bien informado y una idea muy trabajada.Rodéate de las personas correctas

Adcock dice que él llegó a trabajar con muchos millonarios, y que aprovechó la oportunidad para aprender buenos hábitos y prácticas de ellos, para después aplicar en su propio negocio, pero no solo eso, también decidió eliminar a las personas que no lo ayudaban a crecer y que lo estaban frenando, y eso le permitió tener un mejor desempeño y volverse más exitoso, además de que pudo tomar mejores decisiones al eliminar malas influencias.Reduce tus deudas

Para Adcock, las tarjetas de crédito pueden ser un gran problema, esto porque muchas personas la ven como una forma de pagar por cosas que quieren cuando no tienen suficiente dinero, y eso puede llevar a acumular muchas deudas.

Solo se deben usar cuando es estrictamente necesario, y se debe evitar recurrir a ellas para darse gustos o lujos que están fuera de la realidad o de la habilidad para pagarlos sin generar una deuda.