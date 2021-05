Así puedes acelerar las notas de voz de WhatsApp

Redacción

WhatsApp habilitó una función para que los usuarios cambien la velocidad de reproducción en las notas de voz en sus conversaciones.

Ahora los usuarios pueden reproducir los audios a una velocidad normal (1x), intermedia (1.5x) o al doble (2x), lo cual en apariencia es un cambio superficial, sin embargo, es significativo para los usuarios, pues les permite ahorrar tiempo para escuchar los mensajes de sus contactos.

Aunque la función ya está disponible tanto para dispositivos con el sistema operativo Android como iOS, un problema que han reportado usuarios es que la voz puede llegar a distorsionarse por la velocidad de reproducción.

Para utilizar esta herramienta será necesario actualizar la aplicación a su última versión desde la tienda de aplicaciones de cada dispositivo. Después, dentro de una conversación, sólo se requerirá pulsar el botón de reproducir y en el lugar donde debería aparecer la fotografía del contacto aparecerá otro botón para modificar su velocidad.

La aplicación de mensajería instantánea también está trabajando en el desarrollo de una nueva característica para que las personas puedan revisar sus mensajes de voz, antes de enviarlos.

El 15 de mayo comenzaron a aplicarse las nuevas condiciones de uso y política de privacidad de WhatsApp, no obstante, la app dio a conocer que no limitará las funciones a las personas que no las hayan aceptado, debido a la discusión que generó en términos de privacidad.

Con información de Expansión