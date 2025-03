Así pueden aprender los estudiantes a usar la IA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Dra. Aleida González, profesora de negocios del Tec Aguascalientes, presentó el proyecto Mejorando el desempeño académico en la solución de un reto utilizando Inteligencia Artificial (IA) generativa, y algunas herramientas de IA útiles para docentes.

Inicialmente, presentó la iniciativa en el Metaverso del AI Summit y tras ser seleccionada, asistió a la conferencia del Institute of the future of Education (IFE), un congreso de innovación educativa de América Latina.

La profesora destacó que su idea no es solamente incorporar tecnología, sino cambiar la forma en que los estudiantes y profesores la perciben y la utilizan, optimizando la toma de decisiones para el desarrollo de competencias mediante IA generativa.

“Lo que queremos es que los estudiantes vean que el uso de la IA es algo normal y que aprendan el cómo usarlo y usarlo bien”, comentó.

Implementación de IA en clases

Tras asistir a un bootcamp de Inteligencia Artificial en Tec campus Ciudad de México, González diseñó su iniciativa para desarrollar habilidades de resumen, adaptación y presentación usando ChatGPT, Gamma y Virtual Speech.

La profesora mencionó que el proyecto aborda la necesidad de utilizar estratégicamente estas herramientas para resolver problemas reales de la siguiente manera:

ChatGPT: Para resúmenes, investigación y toma de decisiones, como combinar IA y habilidades humanas, evaluando la selección de estrategias posibles.

Gamma: Para crear presentaciones llamativas, dinámicas y entendibles, alineadas a la rúbrica. Menos texto, añade imágenes, organiza información y rompe algoritmos tradicionales.

Virtual Speech: Para desarrollar habilidades de comunicación oral a través de simulaciones de presentaciones formales.

La iniciativa fue implementada en estudiantes de quinto semestre de la carrera de Finanzas en el reto Vehículos de Inversión, donde se buscaba dar solución a un problema real de un Socio Formador en el área de Infraestructura.

“Para mitigar el impacto del alza en los precios del acero, se usaron derivados financieros como estrategia de cobertura, apoyándose en ChatGPT para la investigación, Gamma para el diseño y Virtual Speech para mejorar la comunicación”, mencionó.

González destacó que la introducción de herramientas hizo el proceso de investigación más interactivo y crítico, optimizando los prompts, ahorrando tiempo y mejorando la transmisión de ideas al combinarse con métodos tradicionales.

“No debemos asumir conocimiento, a veces pensamos que los estudiantes como son más jóvenes saben usar todo (…), pero pueden no conocer todo el potencial de la IA y hay que prepararlos en su uso”, mencionó.

Lineamientos éticos

Según la profesora, hay tres aspectos clave en los lineamientos éticos para el uso de la inteligencia artificial en la educación:

Plagio y transparencia en el empleo de la IA: Cuando usas la inteligencia artificial, tienes que citar en qué la usaste, y colocar los prompts que utilizaste en las referencias.

Uso de datos personales y privacidad: Todo lo que tú le pongas a la IA forma parte del banco de datos de la misma, si colocas información confidencial de una empresa o de un proyecto, estás exponiendo datos sensibles.

Sesgo y validación de la información: Las IA están sesgadas, no puedes tomar su respuesta como verdad absoluta, es necesario consultar la fuente original. Herramientas como Perplexity y Copilot te dan la fuente, pero debes verificar la información por tu cuenta.

Perspectivas del proyecto

Según la profesora, tras la implementación del proyecto, los estudiantes concluyeron que el uso óptimo de la IA no está en depender completamente de ella, sino en usarla como apoyo y contrastar con fuentes tradicionales.

También añadió: “La implementación de ChatGPT permitió que los estudiantes redujeran el tiempo de investigación y análisis, Gamma y Virtual Speech ayudaron a los estudiantes a estructurar sus ideas y mejorar su comunicación en exposiciones”.

“Queríamos que la comunicación con el Socio Formador fuera efectiva, la IA ayudó a que el mensaje fuera más claro y convincente, evitando tecnicismos”, puntualizó.

Una encuesta hecha hacia los estudiantes, reveló que más del 85% de ellos valoraron positivamente la integración de estas tres herramientas en la aplicación de su reto.

“Esto no solo es beneficioso para los estudiantes, sino también para los docentes, pues economiza bastante el tiempo dando rapidez en la investigación. Yo en una sesión hice lo que antes hacía en dos y tres, con la ayuda de la Inteligencia Artificial”, afirma.

La profesa concluyó que: “La clave está en dejar de ver a la IA generativa como una amenaza y empezar a usarla como lo que realmente es: una aliada para potenciar el aprendizaje”.