Así impactará el alza en tasas de interés en México

Si estás pagando algún crédito de auto, vivienda o recientemente adquiriste algún producto con tu tarjeta de crédito, el histórico incremento de 75 puntos base a la tasa de interés que anunció el Banco de México (Banxico) podría repercutir en tus bolsillos, por lo que economistas recomiendan tratar de pagar en el menor tiempo posible y si aún no has adquirido deuda, mejor no hacerlo.

La Junta de Gobierno del Banxico decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria en 75 puntos base para ubicarla en 7.75 por ciento el pasado jueves, en línea con la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que hizo lo mismo para dejarla en un rango de entre 1.5 y 1.75 por ciento, el alza más fuerte desde 1994.

En México, este incremento de 75 puntos base nunca se había visto desde que el Banco Central, hoy a cargo de Victoria Rodríguez Ceja, adoptó la tasa de interés como instrumento para controlar la inflación en el 2008, además de ser el nivel más alto para ésta desde noviembre del 2019.

De acuerdo con el subgobernador Jonathan Heath, desde el 2008 se han realizado 127 decisiones de política monetaria. En este lapso se ha aumentado la tasa de referencia en 27 ocasiones; 16 veces en 25 puntos base, 10 veces en 50 puntos base y ahora, por primera vez, en 75 puntos base.

Con esta decisión suman nueve incrementos consecutivos en la tasa de interés de Banxico, lo cual se ha intensificado ante la persistencia de los altos niveles de inflación en el mundo. En México, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en la primera mitad de junio la inflación se aceleró a 7.88 por ciento, muy lejos del objetivo del Banco de México que es de +/-3 por ciento.

Si bien este aumento en la tasa de interés tiene el objetivo de controlar la inflación, también repercutirá en los bolsillos de los mexicanos, pues se esperan incrementos en los costos de créditos hipotecarios, automotrices, y en los intereses que cobran en las tarjetas de crédito.

Pero, ¿por qué Banxico decide subir la tasa además de controlar la inflación?, ¿a quiénes beneficia?, ¿todos los que tienen un crédito se verán afectados? A continuación se muestran las respuestas de economistas y del propio Banco de México sobre este histórico aumento.

