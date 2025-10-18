Así funciona el nuevo router de TP-Link que puedes llevar a cualquier sitio

redacción
Ciudad de México.-TP-Link tiene un nuevo router que puedes utilizar para viajar y, también, para tu vivienda. Vamos a hablarte de las especificaciones principales y explicar por qué puede ser una opción para convertirse en tu router doméstico. Se trata del modelo TL-WR3002X AX3000. Es de tamaño pequeño, muy manejable, por lo que especialmente está diseñado para los que necesitan conectarse desde múltiples lugares y no solo desde una ubicación fija.
Este router TP-Link TL-WR3002X ya está disponible en la web oficial de TP-Link. Allí podrás encontrar toda la información relacionada con las especificaciones y ver si realmente puede mejorar el aparato que tiene en tu vivienda. Generalmente, este tipo de dispositivos se utiliza para llevar de un lugar a otro, cuando estamos de viaje y necesitamos conectarnos a Internet. Pero también se puede usar en casa.
Nuevo TP-Link TL-WR3002X
Los routers portátiles son ideales para conectar dispositivos durante un viaje en tren o autobús, por ejemplo. Incluso puede servir como VPN para usar redes Wi-Fi públicas y mantener así la privacidad. Sin embargo, es habitual que estén limitados a nivel de hardware y no ofrecen un rendimiento avanzado. No es el caso de este nuevo TP-Link TL-WR3002X.
Entre sus características, podemos mencionar que tiene Wi-Fi 6. Es cierto que no cuenta con el último estándar disponible, que es Wi-Fi 7, pero sí que podría mejorar a muchos routers domésticos que tengan una versión anterior, que sería Wi-Fi 5. Además, admite hasta 80 dispositivos conectados de forma inalámbrica al mismo tiempo, lo que supone una cifra bastante interesante para un modelo así. Es doble banda y ofrece velocidades de hasta 3000 Mbps. Podrás elegir si te interesa más conectarte a los 2,4 GHz o a los 5 GHz del Wi-Fi. La primera opción es ideal si vas a conectarte desde más lejos, mientras que la segunda tiene menos alcance, pero mayor velocidad. Teniendo en cuenta que es un router portátil, lo más normal es que tengas el equipo relativamente cerca, por lo que la banda de 5GHz es la más recomendable en estos casos.
En cuanto a conexiones por cable, dispone de un puerto Ethernet de 2,5 Gbps y otro Gigabit Ethernet. Podrás conectar algún aparato por cable y tener así mayor estabilidad. El hecho de tener opción de 2,5 Gbps, también puede mejorar tu router de casa, ya que lo habitual, al menos con los modelos que dan los operadores, es tener un dispositivo que tenga puertos Gigabit Ethernet (hasta 1 Gbps).
Si vas a querer usarlo para aprovechar la VPN, tiene compatibilidad con OpenVPN, WireGuard, PPTP, L2TPP, Surfshark o NordVPN. Es algo que mejora respecto a otros modelos anteriores, que estaban más limitados en compatibilidad. Gracias a esta posibilidad, podremos establecer diferentes túneles para tener cifrado punto a punto, por ejemplo, podremos conectarlo a la red local de un hotel, y establecer un túnel VPN hacia nuestro router de casa, o bien hasta un servicio de VPN. Esto es perfecto para mantener siempre la mayor seguridad posible.
Puedes agregar un módem 4G/5G externo (no posee una ranura para tarjetas SIM, lo que es una limitación frente a otros modelos), o bien hacer Tethering con el móvil, para poder conectarte a través de datos móviles. Lo único que necesitarías es que haya cobertura en ese lugar. Muy útil para una segunda residencia, por ejemplo, donde no te interese contratar fibra óptica. También como respaldo en caso de que haya un apagón eléctrico o tengas cualquier problema con tu línea principal.
El precio parte de los 60 dólares en Amazon de Estados Unidos, donde lo hemos visto ya a la venta, aunque aún no está disponible en España. Te recomendamos que sigas los canales oficiales de TP-Link para informarte cuando esté disponible en Europa.
|Característica
|Valor
|Nota
|Estándar Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (AX3000)
|Doble banda
|Velocidad máxima
|3000 Mbps
|574Mbps (2.4GHz) + 2402Mbps (5GHz)
|Puertos Ethernet
|1x 2.5Gbps, 1x Gigabit
|WAN/LAN configurables
|Conectividad móvil
|Requiere módem USB externo
|No tiene ranura SIM integrada
|Alimentación
|USB-C
|Requiere 5V/2A (cargador/power bank)
|Compatibilidad VPN
|OpenVPN, WireGuard, L2TP, PPTP
|Cliente y Servidor
|Precio oficial (EE.UU.)
|A partir de 60 USD
|Fuente: TP-Link US
Tal y como podéis ver, este nuevo router portátil de la marca de pequeñísimo tamaño, será nuestro mejor amigo en los viajes de ocio o trabajo, ya que podrá conectarse a cualquier red, crear un túnel VPN para proteger todo el tráfico de datos, y así añadir una capa de seguridad muy importante a todas nuestras conexiones, sobre todo si nos conectamos a redes Wi-Fi de hoteles, aeropuertos u otros, donde las redes inalámbricas abiertas no son nada seguras sin la «protección» de la VPN.
Puedes conectarlo a cualquier power bank
Algo a destacar, es que este router portátil no tiene batería propia. No puedes conectarte a él durante algunas horas, como sí ocurre con otros modelos similares. Sin embargo, sí que puedes conectarlo a cualquier power bank, mediante puerto USB C. Por tanto, podrías tener horas de conexión, siempre que tengas una batería externa. Más o menos, con una batería de 10.000 mAh podrías tener unas 8 horas. Si tuvieras de más capacidad, pues más tiempo tendrás la posibilidad de utilizarlo. Igualmente, podrás conectarlo a cualquier enchufe eléctrico, como harías con tu router doméstico. Basta con tener un cargador USB de tipo C y podrás tenerlo encendido las 24 horas del día sin problemas.
Entonces, ¿realmente puede sustituir al router doméstico que ya tienes? Esto dependerá de qué modelo tengas, exactamente. Si se trata de un router antiguo, con Wi-Fi 5, sí que puede ser interesante. En este caso, vas a contar con una mejora en cuanto a la conexión inalámbrica, además de tener puerto Ethernet de 2,5 Gbps. Además, siempre tendrás la posibilidad de usarlo como router portátil, para llevarlo a cualquier lugar.
Si necesitas un router 4G que sea portátil con batería incorporada, ahora mismo TP-Link dispone de varios modelos como el TP-Link M7000 que ya lleva muchos años en el mercado, pero que sigue siendo una opción muy recomendable:
También tienes otro modelo superior, que es el TP-Link M7350, este modelo incorpora una pantalla donde podemos ver el estado de la conexión, y nos permitirá conectar hasta 10 dispositivos de forma simultánea.
Tal y como podéis ver, esta marca sigue lanzando productos muy atractivos, tanto en características técnicas como también en precio.
TP-Link TL-WR1502X, una alternativa muy buena
Un dispositivo similar que puedes encontrar, es este TP-Link TL-WR1502X. Tiene Wi-Fi 6 y permite conseguir hasta 300Mbps en la banda de 2.4GHz y hasta 1201Mbps en la banda de 5GHz. Es útil también para usar de viaje, además de utilizarlo en tu hogar. Tiene un diseño compacto, lo que hace que sea muy manejable para que puedas llevarlo de un lugar a otro sin problemas. Dispone de un puerto 2.5G Multigigabit para la WAN de Internet, y otro puerto Gigabit Ethernet para la LAN. Otro aspecto importante, es que incorpora una ranura para tarjetas micro SD, por lo que podrás compartir archivos y carpetas fácilmente desde el propio router.
También tiene VPN integrada, cifrado WPA3 y se conecta a la corriente mediante un puerto USB de tipo C, por lo que podrás alimentarlo sin problemas con una batería externa. Dependiendo de la capacidad de la batería externa, podrás tenerlo encendido durante bastantes horas. Sin lugar a dudas, lo mejor de este router es su firmware, y es que podremos establecer túneles VPN con cualquier servicio, ya que soporta WireGuard y también OpenVPN, por lo que es perfecto para añadir una capa de seguridad a todas las conexiones que realicemos. Por supuesto, tenemos a nuestra disposición todas las opciones relacionadas con la configuración avanzada de la red Wi-Fi, red local, la WAN de Internet, e incluso tenemos servicios para exprimir al máximo el puerto USB y la ranura para tarjetas micro SD disponible, de esta forma, podremos compartir archivos y carpetas desde el router, haciendo que siempre tengamos un pequeño «NAS» en la palma de nuestra mano.
Por tanto, hasta que esté disponible este nuevo router TP-Link TL-WR3002X en España, podrás optar por este otro modelo que hemos mostrado, el TP-Link TL-WR1502X, con características parecidas, y con un precio realmente bueno si tenemos en cuenta sus especificaciones y posibilidades. Hoy en día este tipo de routers portátiles son muy populares, porque nos permitirán conectarnos a redes Wi-Fi y cableadas inseguras (como las de hoteles, aeropuertos etc.), y podemos establecer un túnel VPN para añadir una capa de seguridad, y al conectarnos por WiFi a este router, no tendremos nosotros que habilitar la VPN en todos los dispositivos que conectemos.
Usos típicos de estos routers portátiles
Este tipo de routers portátiles son perfectos para personas que viajan mucho por ocio o trabajo, a continuación, os indicamos algunos casos de uso muy populares, de hecho, nosotros mismos tenemos uno de estos routers y lo usamos habitualmente.
- Usarlo en pisos turísticos: normalmente todos los pisos turísticos disponen de conexión a Internet y Wi-Fi, lo malo es que nunca se sabe qué han instalado y si monitorizan todo el tráfico de red. En estos casos, puedes instalar el router portátil en el salón del piso, conectarlo por cable o Wi-Fi, y automáticamente establecer un túnel VPN hacia tu casa, o hacia uno de los servicios que nos proporcionan Surfshark o NordVPN entre otros muchos. De esta forma, todo el tráfico punto a punto estará cifrado, y los dueños del piso turístico no podrán ver nada del tráfico. Además, si tienes muchos dispositivos, todos se conectarán de forma automática porque se puede configurar el mismo SSID (nombre de red Wi-Fi) y contraseña que el de casa. Si viajas con tus padres o familiares que no controlan mucho de tecnología, también es perfecto, porque simplemente se conectarán a la red WiFi que genera el router portátil, y así no tendrán que activar la VPN ni nada.
- Usarlo en hoteles: los hoteles siempre tienen conexión Wi-Fi, en estos casos, el problema es que no sabes si tienen bien configurada la red para evitar ataques de tipo Man in the Middle. Al conectar este router por Wi-Fi y establecer un túnel VPN, no importa cómo tengan configurada la red inalámbrica los del hotel, porque todo el tráfico estará cifrado punto a punto.
- Usarlo en aeropuertos (con batería externa): normalmente en los aeropuertos tenemos Wi-Fi, pero no tenemos un enchufe a mano. En estos casos, podrías usar este tipo de dispositivos conectándolos a una batería externa, no obstante, si solamente vas a conectar el móvil, es mejor que uses directamente el smartphone estableciendo un túnel VPN y ya lo tendrás listo.
Como podéis ver, hay muchos usos donde este tipo de routers son perfectos, como en pisos turísticos o en hoteles. Nosotros lo usamos habitualmente en estos dos escenarios, y la verdad es que es muy cómodo conectar todos los dispositivos directamente a este router propio y no depender de la «inseguridad» de las redes inalámbricas.