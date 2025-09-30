Así fue la entrega del Informe en el Congreso 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A dos días de cumplirse exactamente tres años de tomar protesta como la primera mujer gobernadora de Aguascalientes, la panista Teresa Jiménez Esquivel regresó a Palacio Legislativo para la entrega formal de su tercer informe de actividades.

El acto -agendado a las 9:00 horas-. fue copado por personal de Gobierno del Estado, quienes de manera unilateral dispusieron el acceso al recinto legislativo. Permiso de entrar sólo a diputadas, diputados y personal interno, La prensa, a esperar afuera.

La titular del Poder Ejecutivo, Teresa Jiménez, llegó alrededor de las 9:20 horas, en una camioneta blanca. Ingresó al Palacio Legislativo y las puertas del edificio literalmente se cerraron. El acto ante los asambleístas locales no tuvo más testigos; aunque hubo transmisión por el canal oficial del estado.

Pocos integrantes del gabinete estatal acudieron al acto: el secretario de Gobierno, Antonio Arámbula; el titular de Finanzas, Alfredo Cervantes; el responsable de Planeación, Guillermo de la Torre o el coordinador de Protección Civil, Eduardo Muñoz. Llamaron la atención las ausencias del alcalde Leonardo Montañez o el fiscal Manuel Alonso.

En un mensaje emitido en el vestíbulo del Palacio Legislativo y transmitido por la televisora oficial, Jiménez hizo un llamado a que los integrantes del gabinete estatal que sean requeridos para cumplir con la glosa del informe, acudan a la sesión que sean citados.

“Los logros alcanzados en estos años son frutos de muchas manos y corazones. Son el resultado de la colaboración entre poderes y de la capacidad y entrega de quienes conforman el gobierno del estado y de la energía de miles de mujeres y hombres que engrandecen esta tierra”, aseveró.

Luego de emitir su mensaje Jiménez entregó personalmente el informe impreso a cada legislador.

Al salir del recinto, la gobernadora ofreció una conferencia de medios en un stand colocado para la ocasión. Jiménez habló sobre proyectos de movilidad, en inversiones, gabinete y hasta en el futuro, en donde descartó adelantar destapes para la elección del 2027.

Tras responder a los cuestionamientos de la prensa, Jiménez se retiró en su camioneta blanca. En el Congreso del Estado, las puertas volvieron a abrirse y permitir el acceso habitual.