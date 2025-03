Así es la nueva bicicleta eléctrica de montaña

Redacción

EU.-La nueva Focus Thron2 es una bicicleta de montaña muy particular: viéndola así por encima, veremos que es una eMtb al uso. Pero, a poco que nos fijemos, saltan a la vista detalles poco usuales en bicicletas eléctricas de montaña.

La Focus Thron2 es una bicicleta eléctrica Trail-Tourer.FOCUS

Lo que sí está claro es que en Focus han hecho un esfuerzo: la nueva Thron2 es una bicicleta bastante económica para todo lo que ofrece. Dicen en Focus que esta nueva montura es una eMtb Touring: creemos que con esa definición es suficiente para ver dónde quieren posicionar a esta peculiar bicicleta.

https://www.youtube.com/embed/j7ayBSoQgkYFocus Thron2: una Trail Tourer.

Cuadro de aluminio con un enfoque Trail

La categoría más versátil de bicicletas de montaña es la Trail y, evidentemente es a la que pertenece la nueva Thron2. Bueno, como dice Focus, categoría Trail-Tourer. Su cuadro, realizado completamente en aluminio, ofrece unas caracterśiticas típicas de esta categoría: las suspensiones ofrecen recorridos suficientemente largos para tragar con lo necesario (tienen 150 mm delante y 140 mm detrás). Las ruedas son ambas de 29”, la mejor opción para combinar estabilidad y seguridad con cierta maniobrabilidad.

Cuadro de aluminio y buenos acabados.FOCUS

La nueva Thron2 no es una bicicleta de dimensiones apabullantes, algo ideal para ser una montura apta para cualquier usuario: por ejemplo, en la talla M, la distancia entre ejes es de solo 1.221 mm. Y la dirección no se ha lanzado en exceso (66º) para otorgar de un comportamiento vivo y reactivo a la bicicleta en senderos retorcidos.

Motor y batería: por todo lo alto

Display Kiox 500 de Bosch.FOCUS

En Focus no se han andado con medias tintas y han instalado el potente motor Bosch Performance Line CX Gen 5, con 85 Nm de par y 600 W de potencia máxima. Con la batería, hay dos posibles opciones que podemos instalar desde la misma página web (o encargarla en jnuestro establecimiento de confianza): se trata de las PowerTube de 600 Wh o de 800 Wh.

Motor Bosch Performance Line CX Gen 5.FOCUS

En el caso de la grande, la tapa que la cubre (es extraible, un guiño más hacia la versatilidad de esta bicicleta) está sobredimensionada, lo que hace que sobresalga un poquito del tubo diagonal del cuadro (detalle estético no excesivamente logrado). No obstante, el Range Extender de Bosch, el PowerMore de 250 Wh está disponible como opción. Por cierto, en el manillar nos encontramos. dependiendo del acabado, con el display Kiox 500 o con el Purion 200, ambos de Bosch.

Detalles exclusivos de la nueva gama Thron2

En la horquilla se ve el sensor del ABS de Bosch.FOCUS

Donde destaca la nueva Thron2 es en ese equipamiento poco habitual en las bicicletas electricas de montaña. Por ejemplo, lo más destacable (al menos desde nuestro punto de vista) es la incorporación en dos de los tres modelos disponibles del ABS de Bosch que trabaja en combinación con frenos de cuatro pistones de la marca TRP. Este sistema provee de más seguridad, no interfiriendo en un buen comportamiento campestre: Bosch ha diseñado este nuevo ABS pensando en las bicicletas de montaña. De hecho ha sido incluso probado en bicicletas de Downhill.

https://www.youtube.com/embed/nxg0odRIhq4Vídeo de los detalles de la nueva Thron2.

Otros detalles: en los tirantes del triángulo trasero nos encontramos con dos pilotos de luz perfectamente integrados. Y a nivel tecnológico, esta Thron2 ofrece un espacio destinado exclusivamente para la instalación o bien de un Apple Airtag o de un Chipolo Gen 2 en el tubo diagonal, debajo de la batería. Estos dispositivos permiten saber dónde tenemos las cosas (en este caso, nuestra bicicleta) en nuestros Smartphones.

En los tirantes advertimos los dos pilotos traseros.FOCUS

¿Más equipamiento? También hay disponibles versiones EQP

Si necesitamos un equipamiento extra para usar la Thron2 en ciudad o para realizar largos viajes, no hace falta que nos comamos la cabeza: Focus tiene dos versiones EQP (Equipment) de la nueva Thron2, con guardabarros, portabultos, pata de cabra o set de luces entre lo más destacable. Y todo ello con la garantía oficial de la marca.

Las versiones EQP vienen con equipamiento extra.FOCUS

Los precios están muy ajustados

Viendo lo que ofrecen las nuevas Thron2, los precios son bastante correctos. Tiene el motor más puntero de Bosch, las baterías son muy capaces, tecnológicamente están a la última y, además, está disponible incluso el ABS. Para no disparar el precio, los componentes, a nivel suspensiones o transmisiones, no son lo más exclusivo de las marcas instaladas. Pero eso no significa que no cumplan dignamente con su cometido.

Focus Thron2 6.9 ABS.FOCUS

No encontraremos transmisiones electrónicas ni suspensiones con múltiples regulaciones. Las Thron2 de Focus son la versatilidad elevada al cuadrado y para ello no hace falta ofrecer un elenco de componentes exclusivos. La gama Thron2 parte de los 4.699 euros del modelo 6.7 (sin ABS) y llega a los 6.999 euros del modelo 6.9 ABS. En cuanto a la gama EQP, podemos disponer de una Thron2 EQP 6.7 por 4.899 euros, llegando a los 5.499 euros de la EQP 6.8 ABS.

