Así es el nuevo extensor de autonomía de Decathlon

La marca Rockrider, de Decathlon, ha presentado recientemente sus nuevas ebikes para 2023 con características técnicas muy interesantes. Pero, sobre todo, con una innovadora solución para quienes necesitan más autonomía que el resto de usuarios. Lo llaman extensor de autonomía, pero básicamente es un sistema de anclaje en el cuadro de sus bicicletas eléctricas en el que podemos fijar una batería extra. Es decir, que además de que estas ebikes tienen una batería integrada en el propio cuadro, que es la habitual en cualquier bici eléctrica, podemos comprarnos una batería adicional y anclarla al cuadro para disfrutar de más batería y más autonomía.

La nueva gama de bicicletas eléctricas de montaña de Rockrider, encabezada por la E-EXPL 700, estará disponible con baterías de 500 y 630 Wh de capacidad de almacenamiento energético, en función de la versión. Así que en todos los casos dispondrán de una buena autonomía ‘de serie’. Sin embargo, para quienes necesiten más autonomía la compañía francesa ha previsto un innovador accesorio que hace estas funciones de ‘extensor de autonomía’. Se va a vender de forma independiente, y a un precio que todavía no sabemos porque no lo han revelado de forma oficial, pero es una batería extra de 370 Wh. Es decir, que con ellas vamos a poder disponer en nuestra eMTB de Rockrider de 870 ó 1.000 Wh de batería. Y esto, como seguro que ya sabrás, está muy por encima de lo que ofrece a día de hoy prácticamente cualquier bicicleta eléctrica del mercado.

Bicicletas eléctricas con 870 Wh ó 1.000 Wh de batería gracias al nuevo extensor de autonomía de Decathlon

Ya sabemos que esta batería tiene, como comentábamos anteriormente, una capacidad extra de 370 Wh, y que va conectada directamente a la otra batería para que funcionen como una única ‘pieza’. Lo que no sabemos es el precio del accesorio, por ejemplo, y no conocemos tampoco cuál es el peso de esta batería extra. Ahora bien, en las bicicletas eléctricas el peso tiene su relevancia, claro que sí, pero no es tan importante como en una bicicleta convencional. Y lo que habrá que ver es cómo están diseñados los anclajes para que, aunque vaya sujeta al cuadro, no se mueva ni se caiga bajo ningún tipo de circunstancia.

Esta batería extra tiene protección contra el agua y el polvo, aunque no sabemos en qué grado de certificación IPXX. Es necesario, porque esta batería adicional va instalada fuera del cuadro, anclada de manera externa, y por lo tanto va a estar totalmente expuesta en nuestras salidas por la montaña. Está diseñada de tal modo que se puede instalar en todas las nuevas ebikes de Decathlon –Rockrider-, sin importar si son semirígidas o con doble suspensión, porque tiene un rebaje en la parte delantera para encajar en todos los modelos.

Esta batería extra, igual que toda la gama de nuevas bicicletas eléctricas de Decathlon, estará disponible en sus tiendas desde la primavera de 2023. Cuenta con un sistema plug and play, que quiere decir que la batería solo hay que deslizarla en sus anclajes, incorporados ya en el cuadro de la propia bicicleta eléctrica, y conectar un cable que es el que comunica el extensor de autonomía directamente con la batería integrada en la bicicleta eléctrica y, evidentemente, todo el sistema eléctrico de la misma.

Todavía es pronto para conocer qué enfoque tomará Decathlon con este accesorio, pero sin ningún tipo de duda sería interesante que desarrollen una nueva línea de baterías accesorias. Es decir, que aunque por el momento van a comercializar únicamente una batería extra de 370 Wh, sería interesante que poco a poco establezcan una gama más amplia con baterías de distinta capacidad para ajustarse a los intereses, los gustos y las necesidades de cada tipo de ciclista. Seguro que esto dependerá del éxito que tenga su innovadora primera batería extra para bicicletas eléctricas.