Así es el esquema por el que Adán Augusto recibió 79 mdp de empresas fantasma

Redacción

El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, no reportó ingresos millonarios provenientes de empresas privadas, entre ellas una señalada por el SAT como fantasma y otra contratista de su gobierno en Tabasco, de acuerdo con una investigación de N+.

El trabajo periodístico reveló que López Hernández recibió 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 bajo el concepto de “Servicios Profesionales”, sin incluirlos en sus declaraciones patrimoniales. Los pagos provinieron de GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, esta última también beneficiada durante su gestión en Tabasco mediante adjudicaciones directas.

En noviembre de 2023, GH Servicios Empresariales transfirió 8.9 millones de pesos al entonces aspirante presidencial de Morena, pese a que ya había sido identificada por el SAT como empresa fantasma. Un mes después, recibió 11.5 millones de pesos de Operadora Turística Rabatte, contratista de su administración como gobernador. En conjunto, acumuló 20.5 millones ese año.

Para 2024, GH Servicios Empresariales volvió a transferir 2.8 millones de pesos antes de que su sello digital fuera suspendido por irregularidades fiscales. Ese mismo año, Capital Cargo del Golfo entregó 18.8 millones adicionales a López Hernández, recursos tampoco reportados en sus declaraciones.

Las inconsistencias patrimoniales quedaron evidenciadas al comparar sus reportes. En 2023, declaró 7 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública, aunque en realidad percibió al menos 22 millones. Un año después, reportó 58.1 millones al SAT, pero en la contraloría del Senado solo registró 625 mil 793 pesos.

Expertos recordaron que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla sanciones por omisión o falsedad en declaraciones patrimoniales, que pueden ir desde amonestaciones hasta la inhabilitación de un servidor público, dependiendo de la gravedad de la falta.

Tras darse a conocer la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso y se limitó a señalar: “Es el senador Adán Augusto López quien debe aclararlo”.