Así es como puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp si fuiste hackeado

Redacción

¿Te han hackeado la cuenta de WhatsApp? No importa que no seas una persona famosa, porque a los ciberdelincuentes no les importa. Poder hacerse con el control de tus redes sociales, les puede resultar útil ya sea para realizar compras en tu nombre, para robarles las cuentas a otras personas, o para obtener un beneficio económico a cambio de devolverte las tuyas. Por tanto, nunca está de más saber cómo actuar en estos casos, sobre todo teniendo en cuenta que no hay duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del planeta. Precisamente por su popularidad, la app también es utilizada por individuos malintencionados para difundir información errónea o incluso para robarnos nuestros datos.

Para empezar, es recomendable tener siempre activada la verificación en dos pasos de WhatsApp para que necesites un segundo mensaje de cara a confirmar tu cuenta. Es una capa de seguridad adicional que actúa como una contraseña para su cuenta de WhatsApp y nunca (esto deberíamos escribirlo en mayúsculas) reenviar los mensajes que nos lleguen para confirmar el acceso a la cuenta, aunque alguien te lo pida, pues esa persona, aun siendo de confianza, podría haber sido también ha sido hackeado y por tanto, convertirte tú también en la siguiente víctima. Recuerda que darle a alguien tu código de verificación de seis dígitos para iniciar sesión en la cuenta puede conducir a que tu cuenta de WhatsApp sea pirateada.

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp pirateada

Para recuperar nuestra cuenta de WhatsApp tenemos que iniciar sesión nuevamente en WhatsApp con nuestro número de teléfono. Recibirás un código de verificación de seis dígitos por SMS que WhatsApp leerá y nos permitirá iniciar la sesión automáticamente. Una vez que inicies sesión, al intruso informático se le cerrará automáticamente la cuenta. En caso de que el intruso informático active la verificación de dos pasos después de obtener acceso a tu cuenta de WhatsApp, te pedirá que introduzcas ese código. En este caso, tendrás que esperar siete días para recuperar la cuenta. Lo bueno es que mientras esperas la recuperación de la cuenta, el ciberdelincuente ya no podrá acceder a ella. Esto se debe a que WhatsApp no permite conectar el mismo número de teléfono en más de un dispositivo al mismo tiempo, por lo que cuando alguien inicia sesión desde otro móvil, se cierra el anterior.

“Independientemente de si conoce este código de verificación, la otra persona se desconectó de su cuenta una vez que se haya introducido el código SMS de 6 dígitos”, comenta WhatsApp en su web. “WhatsApp nunca pedirá información privada. Si recibes un mensaje de un chat de WhatsApp sin la insignia de verificación verde, es falso”, continúa.

Este código de seis dígitos es como una contraseña, es secreto y no debe compartirse: de hecho, no debemos compartir la contraseña de ninguna de nuestras otras plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter…) porque es algo privado.

¿Y si no puedo o no quiero recibir un sms para recuperar mi cuenta?

También puedes optar por la opción de llamada para que te llame un contestador automático para recitar el código que debes escribir una y otra vez. Sin embargo, cuando otra persona está usando activamente nuestra cuenta, este método no siempre funciona, por lo que primero deberá intentar expulsar a quien te robó la cuenta de WhatsApp antes de recuperarla nuevamente.

¿Hay algún método más?

Así es. En última instancia puedes enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com, que es la cuenta de soporte oficial. Dentro del correo, debe escribir el texto Teléfono perdido / robado: Desactive mi cuenta junto al número de teléfono. Tienes que enviar el número en un código internacional, con +34 delante si es un número español, o la cuenta de tu país en el caso de que tu SIM sea de otro país. Cuando WhatsApp reciba este email, cerrará todas las sesiones de tu cuenta, por lo que los atacantes ya habrán perdido el acceso. Y podrás comenzar el proceso de inicio de sesión para recuperar tu cuenta robada.

Con información de Muy Interesante