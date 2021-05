Así es como Bill y Melinda Gates se repartirán la fortuna de 130.500 millones de dólares

Redacción

Luego de 27 años de matrimonio, Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio.

El cofundador de Microsoft explicó en sus redes sociales que ambos tomaron esta decisión porque “ya no creen que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas”.

Lo anterior ha desatado varias preguntas, pero una de las más relevantes es ¿cómo se repartirán su fortuna de 130.500 millones de dólares?

Cuando Microsoft salió a bolsa en 1986, poseía el 45% de la empresa. Hoy posee menos del 1,3% de las acciones en circulación. Se debe a que le filántropo ha pasado las dos últimas décadas vendiendo enormes bloques de Microsoft para diversificar su cartera y financiar la Fundación Bill y Melinda Gates.

Bill y Melinda Melinda seguirán trabajando juntos en en el proyecto que fundaron, considerado la mayor fundación filantrópica del mundo.

La pareja, que creó esta organización benéfica en el año 2000, se comprometió a donar la mayor parte de la riqueza generada en Microsoft para “ponerla al servicio de las personas” con el objetivo de crear igualdad de oportunidades para todo el mundo.

Sin embargo, según The New York Times la fortuna de Gates no ha ido a parar a la fundación, por lo que es una incógnita dónde está la mayoría de su dinero.

Ambos han estado muy implicados con el impacto del Covid-19. Tanto es así que la Fundación Gates se comprometió a destinar 1.750 millones de dólares en dos años a la ayuda para paliar los efectos de la pandemia.

A pesar de que el comunicado de los Gates dice que ambos planean seguir trabajando juntos en su fundación, su divorcio podría afectar a la cantidad que donan individual o conjuntamente a esta causa.

Con información de Forbes