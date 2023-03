Así detectaba Steve Jobs a los malos empleados 

Redacción

EEUU.- Gran parte del éxito de Apple se le debe a Steve Jobs con cada una de sus lecciones tanto empresariales como de vida, y que ha influido de forma positiva a todos sus empleados, pero no siempre fue así, lo que ha permitido que la empresa ha alcanzado un enorme éxito con todos sus dispositivos tecnológicos.

En una empresa es tremendamente importante evitar la fuga de talentos, pero también es imprescindible poder detectar aquellos empleados que no rinden lo suficiente para poder buscar otros con mayor talento.

Y tal como cuentan desde Inc, vía Business Insider, hace 27 años Steve Jobs se dio cuenta cuando quiso reunir a un equipo de trabajadores para crear un ratón para ordenador.

En aquel momento, con los trabajadores que tenía, no podía llegar al objetivo de poder crear un ratón en apenas tres meses y que pudiera ponerse a la venta a un precio popular.

Así que detectó a los empleados menos eficientes que tenía en ese momento, y luego encontró a otro conjunto de los mismos para sustituirlos, y así poder cumplir con el objetivo empresarial marcado.

Dicho concepto muchos no lo entendían; básicamente, en aquel momento, Steve Jobs se dio cuenta que muchos de sus trabajadores originales no comprendían el concepto, y muchos confundían lo que Steve Jobs llamaba “proceso y contenido”.

Llegó a detectar que los trabajadores eficientes básicamente replicaban un proceso exitoso una y otra vez, pero no se centraban tanto en el contenido; para Steve Jobs no hay que replicar un proceso una y otra vez simplemente porque el anterior haya tenido éxito, sino que hay que centrarse en el contenido, exactamente comprender la idea y buscar el resultado es el valor que distingue a los trabajadores excepcionales de los que no lo son.

Las investigaciones destacan que la mayor parte del rendimiento de la empresa procede de una minoría de muy buenos trabajadores, por lo que detectando aquellos trabajadores que no entienden el concepto se hace indispensable para buscar mejor talento conservando a los buenos.

Ello es llamado la “ley potencial”, una relación funcional entre dos cantidades, donde un cambio relativo en una cantidad resulta en un cambio relativo proporcional en la otra cantidad.

Es así como, una empresa, y no solo Apple, no solo debe evitar la fuga de talento y saber recompensar a estos empleados, sino que también debe detectar a aquellos trabajadores que no entiendan el concepto, para poder buscar a otros más adecuados, como hizo Steve Jobs.

*Con información de Computer Hoy