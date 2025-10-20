Asesinan en Apatzingán a líder limonero que denunciaba extorsiones de cárteles

Redacción

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de limoneros de Apatzingán, fue asesinado y hallado con huellas de tortura en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, confirmó la Fiscalía de Michoacán. Las primeras investigaciones apuntan a que el homicidio fue cometido por el crimen organizado.

“Bernardo fue un hombre valiente, comprometido con las causas del campo y defensor incansable de las y los productores de limón. Su voz representaba dignidad, trabajo y esperanza para toda la región”, lamentó Octavio Ocampo, diputado local en Michoacán. “No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas de quienes luchan por el desarrollo”, agregó.

Bravo encabezó en los últimos meses protestas en contra de las extorsiones que sufren los productores de limón por parte de grupos criminales, buscando mejorar los precios del producto en los mercados nacional e internacional. Por esta labor, se encontraba en la mira de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, que operan en la región de Tierra Caliente y mantienen una presencia activa a pesar de operativos policiales.

En 2025, fuerzas federales han detenido a varios presuntos responsables de extorsión en la zona, entre ellos Gerardo ‘N’, líder de Los Blancos de Troya, y Jhon Mario ‘N’, alias ‘El Llanero’, vinculado con cobros ilegales a limoneros y otros productores locales.

Hasta el momento, el Gobierno de Michoacán no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el asesinato de Bravo, y se espera que la Fiscalía estatal brinde más información sobre las circunstancias del hecho y los posibles responsables.

El homicidio de Bernardo Bravo evidencia la vulnerabilidad de los líderes agrícolas frente a la violencia del crimen organizado en Michoacán, y reabre la discusión sobre la protección a quienes defienden los derechos y el desarrollo de los productores en la región.