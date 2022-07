Asesinan al ex ministro de Japón Shinzo Abe durante un evento

Redacción

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue asesinado este viernes cuando estaba dando un discurso en la ciudad de Nara, al sur del país.

El ex mandatario de 67 años se encontraba haciendo campaña a dos días de las elecciones de la Cámara alta del Parlamento japonés, en apoyo al candidato Kei Sato.

De repente se escucharon dos disparos. Abe colapsó inmediatamente y su equipo notó que tenía sangre alrededor del pecho, por lo que de inmediato fue trasladado de urgencia al Hospital de la Universidad Médica de Nara.

Los médicos pasaron poco más de 4 horas tratando de salvarle la vida, pero finalmente falleció.

Luego de los disparos, se logró la detención inmediata de un hombre de 41 años de edad que intentó darse a la fuga. El sujeto portaba un arma de fabricación casera que terminó en el piso.

El atacante fue identificado como Yamagami Tetsuya, ex miembro de la Fuerza de Autodefensa Marítima, quien le dijo a los agentes que no estaba contento con el ex primer ministro y que tenía la intención firme de matarlo.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, calificó el ataque como un acto de brutalidad y aseguró que estaba “sin palabras”.

“Tengo un gran respeto por el legado que dejó Shinzo Abe y le doy mi más sentido pésame”, agregó, y describió a Abe como un “amigo personal” y alguien con quien “pasaba mucho tiempo”.