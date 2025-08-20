Asesinan a vocalista de Enigma Norteño en Jalisco

Redacción

Guadalajara, Jal. Una agresión con arma de fuego cobró la vida de Ernesto Barajas, cantante y figura principal de la agrupación musical Enigma Norteño, además de otro joven de al menos 20 años, mientras una joven de 18 años resultó lesionada en el mismo ataque la tarde de este martes en la colonia Mariano Otero de Zapopan.

El suceso ocurrió cerca de las 13:00 horas, tras reportarse disparos de arma de fuego al interior de una propiedad en la calle Francisco I. Madero, cercana a la avenida Mariano Otero en la colonia del mismo nombre.

Agentes municipales, al arribar al inmueble, hallaron a las tres personas con heridas de proyectil; dos de ellas ya sin signos vitales. Socorristas confirmaron el deceso de los varones y trasladaron a la joven afectada a un centro médico, donde su estado se reportó estable.

Las indagatorias preliminares revelaron que el inmueble albergaba automóviles de lujo, mientras varios testigos indicaron que dos individuos en motocicleta fueron los agresores, huyendo tras ejecutar el ataque directo.

Las autoridades presumen que la mujer sufrió las lesiones de manera fortuita y que el ataque no iba dirigido también contra ella. En el sitio se hallaron al menos ocho cartuchos percutidos.

Uno de los occisos portaba las llaves de los vehículos que había en el lugar, dato clave bajo investigación de la Fiscalía del Estado.

El incidente generó un amplio despliegue de seguridad de la policía municipal, estatal y metropolitana, implicando el cierre completo de Mariano Otero, lo que provocó un notable congestionamiento vial.

Con información de La Jornada