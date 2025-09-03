Asesinan a subsecretario de Bienestar en Guerrero

Redacción

Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar de Guerrero, fue asesinado a tiros la tarde de este martes en Tixtla, confirmaron autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación por homicidio calificado. “La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein ‘N’, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero”, señaló la dependencia en un comunicado.

El ataque se registró en el Fraccionamiento Abedul, a unos 200 metros de un filtro de seguridad que opera de manera permanente con policías municipales.

Nabor fue alcalde de Tixtla por el PRD de 2016 a 2018 y en 2021 se afilió a Morena, acercándose políticamente al senador Félix Salgado. En las elecciones de 2024 buscó una diputación local por el distrito 24, pero perdió frente al perredista Jorge Iván Ortega, hijo del ex legislador Bernardo Ortega Jiménez. Tras esa derrota, se integró a la Secretaría de Bienestar estatal.