Asesinan a reportera en Veracruz

Redacción

Xalapa, Ver.- La periodista María Elena Ferral, quien colaboraba con el Diario de Xalapa, murió durante la noche de este lunes después de sufrir un ataque a balazos seis horas antes.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. en la zona centro de la cabecera municipal de Papantla cuando estaba a punto de abordar su vehículo, sin embargo, un sujeto le disparó en tres ocasiones y posteriormente huyó en una motocicleta.

A pesar de que la periodista recibió atención médica, falleció en el Hospital Regional de Papantla.

En 2016, Ferral dio a conocer que recibió amenazas de muerte por parte de Camerino Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla y ex diputado local priísta, a quien se involucró en 2005 en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, ex síndico de Coyutla.

Con información de La Jornada