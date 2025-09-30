Asesinan a estilista de celebridades en ataque directo en Polanco

Redacción

Un ataque directo cobró la vida de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky” y propietario de Micky Hair Salón Masaryk, la noche del lunes 29 de septiembre en Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el estilista frente a su salón, ubicado en el cruce de Presidente Masaryk y Moliere, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El alcalde Mauricio Tabe confirmó la versión en redes sociales: “No se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo”. Añadió que la SSC y la Fiscalía General de Justicia capitalina trabajan en coordinación para esclarecer el caso.

El mensaje fue replicado por periodistas como Carlos Jiménez y por miles de usuarios que difundieron hipótesis sobre lo ocurrido. Entre ellas, la posibilidad de que el estilista fuera víctima de extorsión, aunque las autoridades no han confirmado un vínculo con “cobro de piso”.

La SSC indicó que se revisan grabaciones de videovigilancia y se siguen varias líneas de investigación para dar con los responsables. Hasta el momento no hay personas detenidas.

De la Mora, originario de Jalisco, tenía 28 años y se consolidó como uno de los estilistas más influyentes entre celebridades. Atendió a figuras como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natalia Dupeyrón, y mantenía una relación cercana con la influencer Diana Esparragoza, nieta de “El Azul”.

Con dos salones, uno en Polanco y otro en Zapopan, Micky Hair se distinguía por sus tratamientos exclusivos con precios superiores a los 100 mil pesos. En Instagram, el estilista sumaba más de 168 mil seguidores y compartía viajes, artículos de lujo y obsequios para su equipo, proyectando una marca asociada a la exclusividad.

El asesinato desató una ola de mensajes de clientes, colegas y usuarios que exigieron justicia y denunciaron la creciente inseguridad en zonas de alto perfil de la capital.

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación y no ha confirmado si el móvil estuvo ligado a extorsiones. El caso permanece bajo análisis mientras la presión social exige respuestas inmediatas.