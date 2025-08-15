Asesinan a contratista en fraccionamiento residencial de Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Un hombre identificado cómo Mario Domínguez de 42 años de edad oriundo de la ciudad de Querétaro, fue asesinado a balazos en calles del fraccionamiento Los Bosques.

El evento se verificó cerca de las 6:38 horas de éste viernes sobre la calle Montes Himalaya frente al número 141 en un despacho con razón social Assesa Consultores.

Testigos refieren que la víctima estaba estacionado justo afuera de las oficinas citadas en su camioneta tipo Suburban cuando se le empareja una camioneta Honda gris desde donde sus ocupantes abren fuego desde el interior del vehículo, y al ver que habían hecho blanco en la cabeza de su objetivo se dan a la fuga.

Los empleados a quienes el hoy occiso esperaba al escuchar los disparos salen de las oficinas y al ver la horrenda escena dan parte a los cuerpos de emergencia.

Más tarde acuden paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del estado, (ISSEA), quienes tras revisarlo confirman el deceso.

Mientras que policías municipales acordonaron la zona.

Posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía general del estado, agentes periciales y de investigación, siendo los primeros que tras recoger indicios trasladan en la misma camioneta a las instalaciones del Servicio Médico Forense a la víctima mortal para aplicar la necropsia de ley.

Las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.