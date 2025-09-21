Asesinan a balazos a un hombre en el Solidaridad II

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre que se encontraba a las afueras de una tienda de abarrotes fue asesinado a balazos por tres sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los hechos se verificaron al filo de las 19:45 horas, sobre la calle Ixtlahuatl y Aztlán, en el fraccionamiento Solidaridad II al oriente de la ciudad.

El hoy occiso era un hombre de entre 50 a 55 años de edad, el cual presenta tres impactos de arma de fuego; uno en la cabeza y dos en el tórax.

Testigos al presenciar el hecho llamaron a las autoridades, debido a ello acudieron policías municipales y estatales.

A los pocos minutos arribaron paramédicos municipales quienes solo confirmaron la muerte del sujeto, testigos señalaron que al punto arribaron tres sujetos en una jaca de acero y que uno de ellos sacó una pistola que accionó en contra del objetivo.

Más tarde, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se hizo cargo de la escena del crimen y posteriormente recogieron indicios así como traslado el cuerpo al SEMEFO para practicar la necropsia de ley.